Лучшие, чем в Голливуде: 3 украинских фильма, которые покорили мир

Сегодня украинский кинематограф находится на стадии развития. Очень часто зрители жалуются на неудачно подобранный актерский состав, постановку, сюжет или спецэффекты, однако далеко не для всех фильмов подходит это описание.

К примеру, два года назад документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова получил высшую награду – Оскар. 24 Канал рассказывает о лучших украинских фильмах, которые могут поконкурировать с Голливудом.

3 лучшие украинские фильмы

"20 дней в Мариуполе"

Рейтинг IMDb: 8,5

Документальный фильм Мстислава Чернова, который показывает первые 20 дней полномасштабного вторжения России в Украину в окруженном Мариуполе. Камера зафиксировала все: бомбардировки жилых кварталов, работу врачей под обстрелами, спасение раненых детей, разрушение драмтеатра, отчаяние людей в блокаде. Это не художественный фильм, а реальный репортаж из эпицентра трагедии. Он дает миру неопровержимые доказательства военных преступлений армии РФ и показывает цену украинской борьбы за свободу.

"Довбуш"

Рейтинг IMDb: 7,4

Историческая приключенческая драма Олеся Санина о легендарном предводителе повстанцев – Олексе Довбуше.

События происходят в Карпатах XVIII века. Двое братьев – Олекса и Иван Довбуш – выбирают разные пути. Олекса становится защитником крестьян и возглавляет опришковское движение, борясь против жестоких помещиков и польской шляхты. Его брат, охвачен завистью и предательством, становится его самым большим врагом.

Одна из особенностей фильма – невероятные костюмы, которые передают атмосферу тех времен, а также диалект, который воспроизводит реальную картину общения.

Этот фильм видели в Польше, Чехии, Словакии, Литве, Эстонии, Канаде, а также в США. Более 20 стран купили права на показ.

"Поводырь"

Рейтинг IMDb: 7,6

Фильм основан на исторических событиях, которые развиваются в 1930-х годах.

Американский мальчик Питер после трагической гибели отца остается один в Украине. Он убегает от преследования НКВД вместе со слепым кобзарем Иваном Кочергой, который берется быть его поводырем. Путешествие открывает парню правду о тоталитарном режиме, репрессии против украинской культуры и жестокое уничтожение кобзарей.

Фильм "Поводырь" получил многочисленные награды. В частности, гран-при Варшавского международного кинофестиваля.

