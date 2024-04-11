В поисках интригующего сериала для вечернего просмотра? Кино 24 собрало 10 лучших сериалов последних нескольких лет.

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"Сага"

Сериал "Сага" рассказывает о ключевых вехах истории Украины: войне, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупацию Киева в 1941 году, Чернобыльскую катастрофу, распад Советского Союза, провозглашение независимости Украины и события Революции Достоинства. Главные герои дают представление о том, как украинцы переживали эти исторические события и пытались защитить свои семьи.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда"

В этом увлекательном сериале рассказывается об отважных работниках скорой помощи Харькова, которые героически спасают гражданских и военных во время непрерывных обстрелов и бомбардировок, обрушившихся на город в феврале-марте 2022 года. Среди них – молодая фельдшер Надежда, которая не послушалась совета своего парня сбежать в безопасное место и решила остаться в городе, окруженном оккупантами. Однако девушка еще не знает, какие вызовы ждут ее впереди.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

"И будут люди"

"И будут люди" – украинский драматический эпический сериал. Этот проект базируется на одноименном романе Анатолия Димарова. Сериал состоит из 12 серий, посвященных отдельным персонажам.

В сериале зрители отправятся в путешествие бурными этапами 20-го века, включая Первую мировую войну, революцию и становление советской власти. В центре сюжета – 12 главных героев, которые по-своему переживают эти исторические события, но всех их объединяет желание жить, любить и найти свое место в меняющемся мире. Эта история о драматических изменениях, страстной любви и важности человеческой жизни подчеркивает сходство между людьми столетней давности и современными.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

"Век Иакова"

Главный герой Иаков – скромный крестьянин, который прожил на этой земле целый век, став свидетелем смены нескольких эпох, полных отваги, вызовов и глубокой любви.

Действие сериала разворачивается на Западе во времена господства поляков. История раскрывается в двух параллельных сюжетных линиях: юношеские годы Якова и его настоящее. Эта историческая драма побуждает зрителей задуматься над собственной жизнью, переоценить приоритеты и ценить каждое мгновение. Сериал захватывает зрителей своей глубиной и темами, побуждающими к размышлениям.

"Век Иакова": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мама"

В восьмисерийной драме "Мама" зрители отправятся в путешествие по событиям, разворачивающихся на оккупированном Донбассе в 2014 году. В центре сюжета – Нина Петровна, женщина из Житомира, которая отпустила своего единственного сына Василия на войну. Когда Василий попадает в плен, Нина отправляется на его поиски, которые приводят ее в сам очаг оккупантов.

Сериал обещает душераздирающую историю о настойчивости и мужестве, о том, как Нина проходит через разочарование, страх и отчаяние в своем неустанном стремлении спасти сына.

"Мама": смотрите онлайн трейлер сериала

"Перевозчица"

В новой 10-серийной драме "Перевозчик" зрители будут следить за историей психолога Лидии, которая во время войны сменила профессию, чтобы помогать людям найти своих близких и обрести безопасность.

Еще в 2014 году война, развязанная Россией, пришла в ее родной Луганск и лишила дома. Из-за глубокого чувства сострадания и желания помочь другим Лидия в 2022 году взяла на себя роль перевозчика.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поймать Кайдаша"

Сериал был создан на основе повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Сценарий, по которому снимали ленту, был адаптирован к современным реалиям, чтобы отразить зрителю, на примере семейных конфликтов 20 века, актуальные проблемы современности.

По сюжету, две невестки живут под одной крышей и не могут найти общий язык со свекровью, каждая мечтает о счастье и гармонии, однако не все удается так, как они хотят. Удастся ли им примириться с мамой их любимых мужчин и что ждет всех героев впереди?

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодая"

В сериале "Молодая" зрители отправляются в путешествие жизненных перипетий 40-летней Ольги. После того, как муж бросает ее ради молодой женщины и "просаживает" их сбережения на азартные игры, Ольга оказывается в долгах. Чтобы получить работу в издательстве, она вынуждена выдавать себя за значительно более молодую особу. Ведь ее попытки устроиться на работу терпят поражение, поскольку каждое издательство отказывает ей из-за ее возраста.

"Молодая": смотрите онлайн трейлер сериала

"Первые ласточки"

В сериале "Первые ласточки" в центре внимания – вызовы, с которыми сталкивается современная молодежь.

Повествование разворачивается с момента обнаружения мертвого тела ученицы возле высотного дома в начале учебного года. Обстоятельства ее якобы самоубийства остаются загадкой. Взяв дело в свои руки, следователь полиции Ольга Макарова начинает собственное расследование. В ходе расследования Макарова выясняет, что девушка была на крыше не одна в роковую ночь своей гибели.

"Первые ласточки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Секс, Инста и ВНО"

В подростковом сериале "Секс, Инста и ВНО" зрители погружаются в жизнь украинских школьников из Винницы, которые сталкиваются с вызовами подросткового возраста. Сериал углубляется в такие темы, как секс, буллинг, ВНО и ожесточенная гонка за пост президента школы между главной героиней Сашей Моцак и ее соперницей Евой Горбатюк. В разгар предвыборной кампании Ева находит компромат, который грозит перечеркнуть не только амбиции Саши, но и все ее будущее.

"Секс, Инста и ВНО": смотрите онлайн трейлер сериала

Кино 24 рекомендует эти украинские сериалы к просмотру, ведь они получили высокие оценки от зрителей. Поэтому включайте и наслаждайтесь проектами украинского кинопроизводства.