"Лучшие выходные": создатели комедии презентовали новый романтический трейлер

За месяц до премьеры комедии "Лучшие выходные" создатели фильма презентовали новый романтический трейлер. Режиссером ленты стал Влад Климчук.

Зрители увидят на экране Киев: атмосферный, вдохновляющий, а порой хмурый и совсем неприветливый – такой же разный, как и герои зажигательной комедии. Создатели сняли потрясающие столичные пейзажи (90% натурных кадров), а лучшие моменты сняли в разгар музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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По сюжету, парень из Германии приезжает в Украину и устраивается волонтером на Atlas Weekend. Пока парень пытается влюбить в себя девушку, теряет зарубежного хедлайнера фестиваля. В то же время парни из Кривого Рога организовывают мальчишник, но без ссор, драк не обойтись. Спорят как дети, дерутся как взрослые! Кроме этого, нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера, которого, представьте, не видела 10 лет. За это время она лишь идеализировала себе образ отца и представляла разные истории.

На этом путешествие не останавливается! Самые ярые поклонники украинских комедий увидят историю о том, как карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы. Наверное, у каждого была знакомая ситуация – когда чего-то очень сильно хочешь, а потом раз и возвращаешься к тем ситуациям, которые подбрасывает сама жизнь. Мы уверены, это будет самое сумасшедшее путешествие героев и их лучшие выходные! Как их не любить?

"Лучшие выходные": смотрите второй трейлер

"Лучшие выходные": актеры и их роли

В ролях: Дарья Петрожицкая, Элиас Райхерт, Ганс Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев, Наталия Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Валерий Морозов.

Интересно также то, что в картине примут участие звездные камео: VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, The HARDKISS, ONUKA, Артем Пивоваров, Алексей Дурнев.

Романтические Ганс и Ольга, которых на экране воплощают актеры Элиас Райхерт и Дарья Петрожицкая, успели встретить не только пушистую альпаку и величественного коня в самом центре столицы, но и настоящую женщину-кошку.

Настоящим испытанием для Тараса Денисюка стала сцена с участием VERKA SERDUCHKA & band. Актер сыграл в фильме непоседливого Лесыка. Интересно, что молодому человеку пришлось импровизировать во время съемок, ведь сцену снимали прямо во время выступления народной любимицы. Что из этого получилось – узнаем после просмотра ленты.

Алина Чебан сыграла роль Алисы, сцены с ней довольно эффектные. В частности, Алина так старалась уничтожить 4 гитары, что даже травмировала колено.

Георгий Хостикоев перевоплотился в настоящую рок-звезду и исполнил сингл вживую на сцене Atlas Weekend. В этом ему помог лидер группы EPOLETS Павел Вареница, который согласился адаптировать свою песню Rock is Dead по просьбе режиссера фильма Влада Климчука.

В фильме будет звучать более 10 новых украинских хитов, а также атмосферная киномузыка, автором которой является Евгений Филатов (The Maneken).

Кстати, в картине снялись тысячи людей, которые зажигали под саундтрек фильма "Твой день" в исполнении alyona alyona, The HARDKISS, Onuka и Артема Пивоварова, а также во время выступления VERKA SERDUCHKA & band на главной сцене музыкального фестиваля.

В широкий прокат комедия выходит уже этой зимой – со 2 февраля 2022 года, поэтому успейте окунуться в лето и приключения!