В Японии умер Мацумото Лейдзи – автор популярных аниме и манг

Японский художник, сценарист и режиссер аниме Мацумото Лейдзи скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В понедельник, 20 февраля, в офисе Мацумото Лейдзи сообщили, что скончался он еще 13 февраля в токийской больнице. Он известен как автор аниме "Космический линкор Ямато".

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"Художник манги Лейдзи Мацумото отправился в путешествие к морю звезд. Я думаю, что он прожил счастливую жизнь, думая о том, чтобы продолжать рисовать истории как художник манги", – написала в твиттере дочь сценариста Макико Мацумото.

Что известно о Мацумото Лейдзи

Настоящее имя художника – Акира Мацумото. Он родился в городе Куруме и начал рисовать в 6 лет. Популярным его сделала серия манги (японских комиксов) Otoko Oidon о бедном мужчине с юга Японии, живущем в пансионе в Токио и балансирующем между работой и учёбой.

Произведениям Мацумото была также присуща антивоенная тематика, ведь его отец был военным пилотом. Он видел, как ему приходилось извиняться перед матерями своих подчиненных за то, что не смог вернуть их живыми.

Война рушит наше будущее. Мы не должны тратить время на войну на Земле,

– говорил сценарист в интервью 2018 году.

Манги "Галактический экспресс 999" и "Космический пират капитан Харлок", авторами которых он является, были адаптированы к телевизионным аниме-сериалам в 1970-х годах и стали очень известны в Японии и за ее пределами. При жизни Лейдзи Мацумото получил несколько культурных и художественных наград от японского правительства, а также кавалера Ордена искусств и литературы от Франции.