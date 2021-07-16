Мадонна опубликовала эффектный трейлер своего байопика Madam X

Мадонна в своем инстаграме опубликовала трейлер будущего автобиографического фильма Madam X. Премьера на Paramount + в США, Латинской Америке, Австралии и Канаде состоится 8 октября. MTV будет транслировать фильм за пределами этих рынков.

Мадонна стала режиссером и сценаристкой байопика Madam X.

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Фильм Madame X был снят в Лиссабоне и Португалии. В нем принимают участие 48 артистов, в том числе и дети Мадонны, музыканты и танцоры со всего мира, а также женский оркестр Orquestra Batukadeiras.

Сюжет байопике о Мадонне

В своем проекте Мадонна представит эксклюзивные кадры из ее тура Madame X, который закончился в марте 2020 года. Ее 75-дневный тур содержал в себе закрытые площадки в десятках городов. Фанатам было запрещено пользоваться телефонами, поэтому новый документальный фильм станет единственной возможностью увидеть кадры из ее шоу.

Мы увидим закулисные кадры из жизни певицы. Помимо положительных моментов, нам покажут, как суперзвезда боролась с травмами бедра и колена, из-за которых она отказалась от нескольких шоу из тура.

Мадонна буквально пролила кровь, пот и слезы во время тура Madame X. И она хочет, чтобы этот документальный фильм продемонстрировал, на какие жертвы она пошла, чтобы тур состоялся,

– рассказало Тһе Sun.

Лента выйдет через 30 лет после новаторского документального фильма Мадонны "Правда или действие", который рассказывает о ее жизни во время мирового турне "Блондинка с амбициями". К тому времени этот проект стал самой кассовой документальной лентой в истории.