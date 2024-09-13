Звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас посетил Саммит первых леди и джентльменов

Знаменитый голливудский актер Майкл Дуглас приехал в Украину. Он посетил Саммит первых леди и джентльменов, который организовала Елена Зеленская.

Актер успел прогуляться по Киеву и полюбоваться красотой города, историей и архитектурой. А теперь Дуглас записал видеообращение, в котором заявил о своей поддержке Украины в войне с российским агрессором.

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Майкл Дуглас посетил Саммит первых леди и джентльменов

В рамках проекта UNITED24 известный актер обратился к мировому сообществу, подчеркивая важность поддержки Украины во время войны. В своем обращении он выразил искреннее восхищение мужеством и стойкостью украинцев, которые, несмотря на сложные обстоятельства, достигают значительных результатов в борьбе за свою независимость.

Я хочу, чтобы все знали о UNITED24, инициативе, функционирующей под эгидой президента Зеленского и охватывающей все важные проблемы, с которыми сталкивается Украина. Я уже решил сделать свой вклад в поддержку этого проекта, и надеюсь, что вы также присоединитесь к этому делу,

– отметил Дуглас.

Актер признался, что был глубоко тронут тем, что видел и слышал о ситуации в Украине, и это заставило его задуматься над тем, как он лично может помочь. Сейчас он размышляет над тем, каким образом его вклад может стать самым эффективным и полезным для Украины в этот критический момент.

Его слова подчеркивают важность международной солидарности и поддержки в борьбе за свободу и справедливость.