Как сообщает People, в своих новых мемуарах "One Helluva Ride" Дуглас признался, что во время съемок фильма 1984 года они с Тернер были не просто партнерами по съемочной площадке, а любовниками. И да, все эти годы они оба это отрицали.

72-летняя Кэтлин Тернер отреагировала на признание коллеги максимально спокойно.

Боже, сколько шума из-за того, что было 40 лет назад!

Актриса добавила, что любит Майкла и с нетерпением ждет его книги.

Как все началось

Роман разгорелся на съемках "Романа с камнем" в Мексике. На тот момент Дуглас находился в разлуке со своей тогдашней женой Диандрой, с которой воспитывал сына Кэмерона.

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Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер / Фото Shutterstock



В мемуарах актер пишет, что между ним и Тернер возникла настолько сильная химия, что зрители годами были убеждены: за кадром что-то точно происходило. И все это время оба повторяли официальную версию: да, они флиртовали, да, их тянуло друг к другу, но ничего не было. Теперь Дуглас кратко подытожил эту историю: это была ложь.

Тайные встречи после съемок

По словам Дугласа, сначала они стали друзьями, затем партнерами по фильму, а уже после этого – любовниками.

После съемочных дней актеры ходили ужинать, а позже Дуглас тайно приходил в номер Тернер, когда остальная команда уже спала. О романе не знали ни режиссер Роберт Земекис, ни Дэнни Де Вито.

Почему роман закончился

Отношения прекратились после того, как в Мексику приехала жена Дугласа Диандра вместе с их сыном. Актер вспоминает, что она заподозрила роман. Тернер не хотела вмешиваться в его семью, а Дуглас в конце концов решил вернуться в брак ради сына.

Несмотря на это, актеры сохранили дружбу. После "Романа с камнем" они вместе снялись в "Жемчужине Нила", "Войне Роузов", а спустя десятилетие снова встретились на экране в сериале "Метод Комински".

Кстати, прежде чем рассказать эту историю в книге, Дуглас попросил у Тернер разрешения. Так что даже голливудские секреты спустя 40 лет можно раскрывать цивилизованно.

Мемуары "One Helluva Ride" выходят 6 октября 2026 года – и, судя по этому признанию, Дуглас решил оставить читателям не только воспоминания о карьере, но и несколько историй, которые Голливуд очень долго держал за закрытыми дверями.

К слову, недавно стало известно, что Анджелина Джоли готова к новому роману и при чем здесь Энистон.