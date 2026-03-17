Оскароносный Майкл Джордан отпраздновал победу в бургерной: в сети завирусилось видео

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе объявили имя актера, который получил нынешнюю премию Оскар в номинации "Лучший актер". Статуэтку получил Майкл Джордан за роль в фильме "Грешники".

В сети завирусилось видео, на котором Майкл Джордан празднует свою победу. Ролик появился в инстаграм-аккаунте megatron_tom.

Как Майкл Джордан эффектно отпраздновал свою победу?

Майкл Джордан получил свой первый Оскар в карьере – сразу после первой же номинации. После объявления результатов и завершения церемонии актер решил праздновать не в гламурных ресторанах Лос-Анджелеса, а в бургерной, где его и заметили фанаты.

Это культовое место среди фаворитов Оскара. Как сообщают в сети, заведение расположено рядом с театром Долби.

В сети уже завирусилось видео, на котором видно Майкла Джордана с оскаровской статуэткой: он садится за стол, чтобы насладиться бургерами и картофелем фри. Вокруг него немало поклонников и охраны, однако это не мешает актеру наслаждаться моментом.

Что известно о победе Майкла Джордана на Оскар-2026?

Майкл Джордан одержал свою первую победу на Оскаре во время 98-й церемонии вручения премии. Он стал лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль". Награду актер получил за роли Смоука и Стека в фильме "Грешники". Это исторический сверхъестественный фильм ужасов режиссера Райана Куглера. Премьера ленты состоялась в апреле 2025 года.

Критики очень высоко оценили фильм, в частности актерскую игру Майкла Джордана, который обошел Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо и других претендентов и получил желанную статуэтку.