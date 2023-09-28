Майкл Хэмбон впервые появился в роли Дамблдора в третьем фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана". Актер продолжил играть этот образ до завершения франшизы в 2010 году.

К теме Умер актер Майкл Хэмбон, сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере"

Лучшие фильмы и сериалы с Майклом Гэмбоном, кроме "Гарри Поттера"

"Король говорит", фильм

Год: 2010

Рейтинг IMDb: 8,0

Роль Майкла Хэмбона: Король Георг V

Сюжет фильма рассказывает историю герцога, готовящегося вступить на трон британского короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, главный герой неохотно соглашается взять на себя королевский долг. Измученный от страшного нервного заикания и сомнений в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к необычному специалисту по логопедии по имени Лайонел Балк.

С помощью неожиданных методов и благодаря развитию дружбы между этими двумя разными личностями, герой наконец-то преодолеет свое заикание и смело ведет Англию из-за тяжелых времен войны.

"Король говорит": смотрите трейлер

"Свободные территории", фильм

Год: 2003

Рейтинг IMDb: 7,4

Роль Майкла Хэмбона: Дентон Бакстер

Эпоха рыцарей Дикого Запада проходила, а их обычаи и образ жизни теряли свою актуальность. Неожиданный поворот судьбы ожидал четверо друзей, отправившихся в путешествие по безграничным прериям и живших, согласно кодексу чести. Все изменилось в маленьком городке, где они столкнулись с беззаконием и несправедливыми действиями местного шерифа. Отважные мужчины были освободителями, решившими защитить свою любимую, свободу и свой образ жизни до последнего вздоха.

"Свободные территории": смотрите трейлер

"Эмма", минисериал

Год: 2009

Рейтинг IMDb: 8,1

Роль Майкла Хэмбона: Мистер Вудхаус

Эмма Вудхауз была привлекательной, умной и экстравагантной молодой женщиной. Как дочь зажиточного помещика она была материально обеспечена и имела высокое образование. Жизнь Эммы была молодой, счастливой и беззаботной, особенно поскольку она всегда могла рассчитывать на поддержку своего давнего друга, мистера Найтли, который был великодушен и участлив, даже когда давал ей честные советы, которых она действительно прислушивалась.

Однако у Эммы была одна деструктивная привычка – она пыталась развеселить своих менее одаренных подруг, помогая им установить личную жизнь, дав советы и организовывая "случайные" встречи. Но вскоре оказалось, что она сама не является искусной свахой, и теперь судьба заставляла ее задуматься о собственном личном счастье.

"Эмма": смотрите трейлер

"Удивительная легкость", фильм

Год: 2006

Рейтинг IMDb: 7,4

Роль Майкла Хэмбона: Лорд Чарльз Фокс

Уильям Уилберфорс был выдающимся политиком, известным своим обаянием, умом и большой волевой силой. В отличие от большинства своих коллег, уже с самого начала своей карьеры его признавали как человека чрезвычайно честного и отважного.

Совместная встреча с бывшим рабом Олаудау Эквиано открыла перед Вилберфорсом глаза на антигуманную практику работорговли – экономическую систему, что столь жизненно важна для действующего правительства, что оно решило вступить в непримиримую борьбу с большинством могущественных лиц в стране.

"Удивительная легкость": смотрите трейлер