На момент смерти ему было всего 35 лет. Об этом сообщило издание E! News.

Рекомендуем Какой популярный актер родился в Беларуси, но выбрал для жизни Украину

Умер Майкл Патрик: что известно о смерти звезды "Игры престолов"?

Актер ушел из жизни после длительной борьбы с тяжелой болезнью, которая длилась более трех лет. Речь идет о заболевании двигательных нейронов, что существенно повлияло на его жизнь.

Смерть Майкла Патрика подтвердила его жена Наоми Шехан в соцсетях. Она отметила, что он умер мирно, в окружении семьи и друзей, после 10 дней, проведенных в больнице.

Женщина поблагодарила всех, кто поддерживал их семью в течение этого сложного времени, а также поделилась трогательными словами, процитировав ирландского поэта Брендана Бехана, которого, по ее словам, очень любил ее муж.

Словами не описать, насколько разбиты наши сердца. Мик был вдохновением для каждого. Он прожил настолько полную жизнь, насколько это возможно для человека. Радость, безудержный смех, титан с рыжими волосами, – написала Наоми, завершив сообщение цитатой Бехана: "Самые важные вещи в мире – поесть, выпить и чтобы кто-то тебя любил. Поэтому не думайте слишком много. Ешьте. Пейте. Любите".

Что интересно знать о творческом пути покойного актера?

Зрители могут знать Майкла Патрика по ролям в таких проектах, как "Голубые огни", "Этот город", "Взрывы из прошлого", "Игра престолов", и других.

Кроме того, он создал спектакль "Моя правая нога" – автобиографическую историю о жизни с неизлечимой болезнью. За эту работу актер получил престижную награду The Stage Awards в январе 2025 года. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал выступать, даже когда почти не имел сил.

Что известно о болезни Майкла Патрика?

Болезнь, которая разрушила жизнь актера, – это заболевание двигательных нейронов, объединяющее несколько неврологических расстройств, в частности боковой амиотрофический склероз. Из-за этого двигательные нейроны постепенно дегенерируют, и человек теряет способность нормально дышать, глотать, разговаривать и двигаться.

Сейчас эффективного лечения этой болезни не существует.