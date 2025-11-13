Главные актеры популярного немецкого сериала "Макстон-Холл": что о них известно
- Премьера 2 сезона немецкого сериала "Макстон-Холл – мир между нами" состоялась 7 ноября на Prime Video.
- Гарриет Хербиг-Маттен и Дамиан Гардунг играют главных героев Руби Белл и Джеймса Бофорта в сериале.
7 ноября на Prime Video состоялась премьера 2 сезона популярного немецкого сериала "Макстон-Холл –мир между нами". Он снят по мотивам одноименной серии книг немецкой писательницы Моны Кастен.
Во 2 сезоне показано продолжение истории главных героев – Руби Белл и Джеймс Бофорт, которых сыграли Гарриет Хербиг-Маттен и Дамиан Гардунг. Что известно об актерах сериала "Макстон-Холл – мир между нами", расскажет 24 Канал.
Актеры сериала "Макстон-Холл – мир между нами"
Гарриет Хербиг-Маттен
- Роль: Руби Белл
Международная известность пришла к Гарриет Гербиг-Маттен именно после роли Руби Белл в сериале "Макстон-Холл – мир между нами". Актрисе 22 года, она родилась в Мюнхене, сниматься в короткометражных фильмах начала в 2015 году. В 2017 девушка появилась в полнометражной ленте Teenosaurus Rex.
Дамиан Хардунг
- Роль: Джеймс Бофорт
Дамиану Гардунгу – 27 лет, он родом из города Кельн. Парень дебютировал как актер в 12-летнем возрасте, свои первые роли получил в короткометражных фильмах. Он также известен по роли Даниэля Рифферта в немецком молодежном сериале "Как продавать наркотики онлайн (быстро)", который вышел в 2019 году.
Соня Вайссер
- Роль: Лидия Бофорт
Соня Вайссер родилась 1 ноября 2002 года в Берлине. Первый актерский опыт она получила в театре, а на телевидении начала работать в 2018 году.
Федя ван Гует
- Роль: Мортимер Бофорт
Федя ван Гует – нидерландский актер, наиболее известен по психологическому хоррор-триллеру "Не говори со злом", который вышел в 2022 году. Он родился в Гааге и учился в Маастрихтской академии драматического искусства.
К актерскому составу сериала также присоединились: Юстус Риснер, Бен Фелипе, Андреа Го, Руна Грейнер, Говинда Габриэль Чоллети, Эсмаэл Агоштинью, Эйдин Джалали, Фредерик Балонье, Эли Риккарди, Мартин Нейгауз, Хьон Воннер и другие.
О чем 1 сезон сериала?
В центре сюжета – Руби Белл, которая никогда не жила в роскоши. Однако девушка получает стипендию в престижном колледже "Макстон-Холл", и теперь будет иметь дело с богачами.
Главная героиня мечтает учиться в Оксфордском университете, поэтому старается не отвлекаться. Но однажды Руби узнает секрет о семье своего одноклассника Джеймса Бофорта и попадает в скандал. Парень пытается сделать так, чтобы она молчала. Неожиданно между одноклассниками вспыхивает искра.
