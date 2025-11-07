Где смотреть онлайн топовую мелодраму "Макстон-холл", которая завирусилась в сети

В последнее время сеть не утихает от обсуждения немецкой мелодрамы под названием "Макстон-холл". Лента вышла в 2024 году и сейчас переживает свою вторую волну популярности.

В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас можно смотреть сериал онлайн, что известно о его сюжете и другие подробности.

Где смотреть сериал "Макстон-холл" онлайн?

Осенью по-особенному хочется окунуться в интересную сериальную историю о любви, отношениях и испытаниях. Именно таким является сериал "Макстон-холл", который набирает большую популярность в сети. Хотя его премьера состоялась в 2024 году, зрители до сих пор активно смотрят эту ленту.

Сейчас сериал насчитывает два сезона по шесть эпизодов. Если вы планируете его просмотр, сделайте это официально на платформе Amazon Prime Video.

О чем сюжет сериала "Макстон-холл"?

Руби Белл выросла в скромной семье. И получив стипендию в элитном колледже "Макстон-холл", она внезапно оказывается среди чрезвычайно богатых сверстников. Несмотря на это, Руби не отворачивается от своей цели – поступить в престижный Оксфордский университет – и настойчиво идет к ней.

"Макстон-холл": смотрите онлайн трейлер сериала

Все меняется, когда она случайно узнает опасную тайну о семье высокомерного одноклассника Джеймса Бофорта. Парень делает все возможное, чтобы заставить Руби молчать, однако внезапно между ними вспыхивает чувство.

Главные роли в сериале сыграли Гарриет Хербиг-Маттен, Дамиан Хардунг, Соня Вайссер, Андреа Го, Бен Фелипе, Руна Грайнер.