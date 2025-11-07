Де дивитись онлайн топову мелодраму "Макстон-холл", яка завірусилась у мережі

Останнім часом мережа не вщухає від обговорення німецької мелодрами під назвою "Макстон-холл". Стрічка вийшла у 2024 році й нині переживає свою другу хвилю популярності.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз можна дивитися серіал онлайн, що відомо про його сюжет та інші подробиці.

Де дивитись серіал "Макстон-холл" онлайн?

Восени по-особливому хочеться зануритися в цікаву серіальну історію про кохання, стосунки та випробування. Саме таким є серіал "Макстон-холл", який набирає неабиякої популярності в мережі. Хоча його прем'єра відбулася у 2024 році, глядачі й досі активно дивляться цю стрічку.

Наразі серіал налічує два сезони по шість епізодів. Якщо ви плануєте його перегляд, зробіть це офіційно на платформі Amazon Prime Video.

Про що сюжет серіалу "Макстон-холл"?

Рубі Белл виросла у скромній родині. Та отримавши стипендію в елітному коледжі "Макстон-холл", вона раптово опиняється серед надзвичайно заможних однолітків. Попри це, Рубі не відвертається від своєї мети – вступити до престижного Оксфордського університету – і наполегливо прямує до неї.

"Макстон-холл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Усе змінюється, коли вона випадково дізнається небезпечну таємницю про сім'ю зарозумілого однокласника Джеймса Бофорта. Хлопець робить усе можливе, щоб змусити Рубі мовчати, однак раптово між ними спалахує почуття.

Головні ролі у серіалі зіграли Гаррієт Гербіґ-Маттен, Даміан Хардунг, Соня Вайссер, Андреа Го, Бен Феліпе, Руна Грайнер.