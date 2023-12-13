Молимся и верим, – мама тяжелобольной Екатерины Тишкевич рассказала о состоянии дочери

Неделю назад Екатерина Тишкевич в тяжелом состоянии попала в реанимацию, где на протяжении семи дней находилась на интенсивной терапии. Рядом с больной актрисой всегда есть ее самые близкие люди: мама и муж.

Раньше Валентин Томусяк сообщал, что есть некие улучшения в физическом состоянии его супруги, впрочем, эмоционально-психологическое состояние до сих пор остается очень тяжелым. Читайте в материале, что сказала мама Екатерины, Наталья Малащук.

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Мать Екатерины Тишкевич рассказала о состоянии дочери

Об этом Наталья Малащук написала в своем инстаграме. Она отметила, что уже в течение десяти дней актриса находится в крайне тяжелом состоянии. Пока неизвестно, что привело к этому, и медицинский персонал непрерывно ведет борьбу за жизнь Екатерины Тишкевич.

Мама тяжелобольной актрисы поблагодарила за огромную поддержку их семьи в столь сложный для них период. Она отметила, что Екатерине для лечения сейчас нужны не только финансы, хотя и за это семья очень благодарна, но и молитвы и теплые слова.

Мы чувствуем, сколько идет к нам духовной поддержки, и рассказываем об этом Кате. Молимся и верим. Финансовая помощь друзей и коллег тоже очень важна в борьбе. Благодарю вас всех за помощь в такое сложное для нас время. Катя очень сильная. Но у нее еще куча дел в мире. Поэтому боремся,

– написала Наталья.

Поклонники Екатерины Тишкевич отреагировали на публикацию мамы, Натальи Малащук, и написали слова поддержки под фотографией.

"Крепко вас обнимаю! Ангела телохранителя! Великой веры, всем сердцем с вами."

"Скорейшего выздоровления и Божьей защиты Катушки. Лучшая актриса и замечательная девушка. Пусть ангел-хранитель будет рядом. Сил победить болезнь нашей замечательной украиночке."

"Наталья Александровна, пусть все ангелы оберегают вашу дочь! Мы все молимся за нее и мы все – с вами."

Екатерина Тишкевич попала в реанимацию: что произошло

Раньше актриса длительный период времени боролась с непонятным диагнозом, периодически ощущая сильную головную боль. С началом полномасштабной борьбы с болезнью состояние ее здоровья начало ухудшаться, и в октябре 2022 года был поставлен диагноз – соматоморфная головная боль, возникшая вследствие функционального повреждения мозга.

А 10 декабря Валентин Томусяк, мужчина актрисы, сообщил, что врачи обнаружили у Екатерины сепсис и она находится сейчас в реанимации. На этот момент пациентка показывает положительную динамику, ее вывели из медицинского сна и снабдили кислородной маской. Впрочем, эмоциональное состояние остается пока тяжелым.