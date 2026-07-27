Папарацци застали Марго Робби врасплох: актриса прогуливалась по Парижу с мамой

Пока одни пытаются втиснуть еще хоть один отпуск в календарь, Марго Робби проводит лето по-французски – не спеша гуляет по Парижу, ходит на шоппинг и еще раз доказывает, что даже обычный выход с мамой может выглядеть как обложка модного журнала.

Как сообщает justjared, 36-летнюю актрису заметили в столице Франции вместе с мамой Сари Кесслер. Для семейной прогулки Марго выбрала желтый шелковый комплект, дополненный черными балетками и панамой-ведерком. Похоже, этим летом правило "чем проще, тем дороже смотрится" работает безотказно.



Марго Робби с мамой / Скриншот с видео



Кстати, последние несколько недель Робби проводит именно в Париже. Ранее папарацци уже успели зафиксировать ее во время романтического ужина с мужем Томом Акерли, а теперь на более семейном выходе.

Где сейчас Марго Робби

Впрочем, Марго расслабляться придется недолго. Вскоре она приступит к работе над приквелом культовой франшизы "Одиннадцать друзей Оушена", где сыграет вместе с Брэдли Купером, Вагнером Моурой, Моникой Барбаро и Джошем Гадом. К тому же Купер не только исполнит одну из ролей, но и станет режиссером и сценаристом фильма.



Марго Робби на прогулке в Париже / Скриншот с видео



Детали сюжета пока держат в секрете, но Робби уже немного подогрело любопытство фанатов. По ее словам, новый фильм расскажет историю родителей Дэнни Оушена – тех людей, которые еще задолго до Лас-Вегаса научили будущего гения ограблений всему, что он знал. События развернутся во время легендарного Гран-при Монако в 1962 году, где герои провернут масштабное ограбление.

Премьера ленты запланирована на 25 июня 2027 года, так что пока поклонникам остается только ждать новых подробностей. А Марго, похоже, использует паузу между съемками максимально правильно: немного Парижа, немного шопинга, немного семейного времени – ни одного излишнего стресса. Ну, по крайней мере, так это выглядит на фотографиях.

В то же время стало известно, что Бен Аффлек недавно потерял маму.