Узнайте в материале, как отреагировала актриса на то, что ее не отметили ни в одной категории на премии этого года.

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Марго Робби отреагировала на отсутствие номинаций на Оскар 2024

Марго выразила свою радость за фильм и своих коллег, которые получили номинации на престижную премию. Она очень довольна сразу восемью номинациями "Барби", среди которых идет номинация на лучшего актера второго плана для Райана Гослинга, который активно работал на съемках вместе с Марго Робби.

Марго высказала мнение, что через этот фильм они стремились повлиять на культуру, и они успешно это сделали. Этот вклад она считает своей самой большой наградой.

Невозможно грустить, когда знаешь, что тебе выпало такое счастье,

– заявила звезда.

Впрочем, Марго Робби также выступила в роли продюсера в фильме "Барби". Грета Гервиг, режиссер картины, не вошла в списки номинантов, и актриса высказалась об этом.

Считаю, что Грета должна быть номинирована как режиссер, потому что то, что она сделала, – такое случается раз в карьере и жизни,

– добавила звезда.

Фильм "Барби" один из самых популярных в 2023 году

Впрочем, лента не стала лидером по номинациям на Оскар 2024. В основном прокате главный конкурент – биографический фильм "Оппенгеймер" от режиссера Кристофера Нолана, занял первое место с 13 номинациями. На втором месте расположился фильм "Бедные создания" от Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями. С 10 номинациями – кинокартина "Убийцы цветочной полни" от Мартина Скорсезе.