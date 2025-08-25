Очередная измена: звезда боевиков Марк Дакаскос прибыл в Москву и признался в любви стране оккупанта
- Американский актер Марк Дакаскос посетил Москву во время международной недели кино и признался в любви к России.
- Его бессознательная позиция и действия разочаровали украинских поклонников.
Марк Дакаскос – известный американский актер, которого точно знают поклонники самых крутых боевиков. Он сыграл в фильмах "Джон Уик 3", "Рыцари Зодиака" и многих других. Однако на днях актер изрядно разочаровал всех своих сознательных поклонников, ведь приехал в Москву.
Более того, он признался в любви россиянам. Об этом сообщали российские СМИ. Подробности узнаете на Кино 24. Кстати, ранее популярная турецкая актриса, звезда сериала "Постучись в мою дверь", также приезжала в Москву, чем очень разочаровала всех украинских поклонников.
Марк Дакаскос прибыл в Москву и признался в любви россиянам: что известно?
Известный американский актер стал еще одним разочарованием для украинских поклонников. Марк Дакаскос приехал в Россию и признался в любви стране оккупанта. Дело в том, что в Москве продолжается международная неделя кино, актер решил наведаться в столицу оккупанта по этому поводу.
Он признался, что впервые побывал в Москве в 1996 году и добавил, что очень любит этот город. Более того, поделился, что немного разговаривает на русском.
Марк Дакаскос / Скриншот из видео
И даже несмотря на то, что Дакаскос является звездой крутых фильмов в жанре боевиков, он изрядно огорчил своих украинских поклонников такой бессознательной позицией.