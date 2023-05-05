Сбор закрыли во Всемирный день "Звездных войн", 4 мая. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Марк Гэмилл собрал 1,5 миллиона долларов на дроны для Украины

Наши защитники получат 10 мощных разведывательных БПЛА производства Дании – RQ-35 Heidrun. Они позволят проводить качественные разведывательные миссии, а также сможет противостоять средствам радиоэлектронной борьбы россиян.

Спасибо Марку и каждому, кто донатит на Армию дронов,

– написал Михаил Федоров.

Марк Гэмилл собрал 1,5 миллиона долларов для украинских защитников: смотрите видео

Марк Хэммилл начал сбор средств для Вооруженных сил Украины в рамках инициативы United24 в декабре 2022 года. В весне 2022 года на передовую было доставлено 25 таких дронов. В Минцифры отметили, что за этот период они продемонстрировали свою эффективность и легкое управление во время разведывательных миссий.