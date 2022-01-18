Marvel показала трейлер нового сериала "Лунный рыцарь" со знаменитым Оскаром Айзеком

На ютуб-канале Marvel Entertainment вышел полноценный трейлер нового супергеройского проекта "Лунный рыцарь" (Moon Knight) с Оскаром Айзеком в главной роли. Премьера сериала состоится 30 марта 2022 года на Disney+.

Оскар Айзек в шоу перевоплотился в Стивена Гранта – сотрудника музейной сувенирной лавки. Герой имеет расстройства сна и заснуть ночью – еще тот подвиг. Впоследствии, Стивен замечает у себя диссоциативное расстройство личности. В его теле живет еще супергерой, по имени Марк Спектор.

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Однажды они оба встретятся с глазу на глаз и оказываются на пути угрозы, смертельной войны богов на фоне современного и древнего Египта. Кроме Оскара Айзека в актерский состав вошли: Итан Хоук, который стал главным антагонистом ленты, Гаспар Ульель и Мэй Каламави.

Интересно, что от публикации трейлера прошло 5 часов, а он уже набрал более 6 миллионов просмотров! Мини-сериал состоит из шести эпизодов, продолжительностью 40-50 минут.

"Лунный рыцарь" 2022: смотрите трейлер

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Вместе с трейлером, Marvel показала эффектный постер сериала. На нем изображена рука главного героя, которая держит метательное оружие в форме полумесяца.



Постер к сериалу "Лунный рыцарь" / Фото из твиттера Marvel

Что известно о Лунном рыцаре

Впервые комиксы о Лунном Рыцаре появились на прилавках в 1975 году и сразу же получили бешеную популярность. Впоследствии авторы проекта выпустили отдельную серию изданий, посвященных супергерою Марку Спектру.

По сюжету комиксов, Марк родился в семье еврейских беженцев, которые в годы Второй мировой войны чудом спаслись от немцев и эмигрировали в США. Отец парня был раввином, поэтому верил, что его сын также будет служить Богу. Но Марк занимался боксом и во взрослом возрасте стал агентом ЦРУ, а впоследствии – наемником, который за вознаграждение шел на любую миссию.

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Очередное задание в Египте кардинально изменило его жизнь. Злодей Рауль Бушман найдя необходимые артефакты, убил напарника Марка и знатока истории, а самого парня бросил в пустыне умирать. Но искренняя молитва дочери археолога Марлен дали результат: египетский бог Хонсу дает главному герою шанс выжить. Так Марк Спектор становится Лунным рыцарем и вывозит из страны статую бога.

Среди суперсил мужчины – умение видеть в темноте и распознавать всех духов. Кроме этого, при лунном свете он становился почти невидимым.