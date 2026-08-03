Вы наверняка не ожидали таких цифр: сколько времени займет просмотр всей вселенной Marvel

Если вы вдруг решили подготовиться к "Мстителям: Судный день" так, как положено настоящему фанату, то есть пересмотреть абсолютно все, у нас для вас плохая новость. Ваш диван на этой неделе точно не будет пустым.

По подсчетам pubity, чтобы охватить все фильмы киновселенной Marvel, сериалы Disney+ и ключевые проекты, связанные с мультивселенской сюжетной линией, потребуется примерно 350 часов просмотра.

Для понимания масштаба: это почти два месяца непрерывного марафона, если смотреть по несколько часов каждый день – и это без учета перерывов на еду, сон или хотя бы минимальный контакт с реальным миром.



Фильм "Мстители: Восхождение доктора Дума" / Фото imdb



Путь от первого "Железного человека" до недавнего "Человека-паука: Совершенно новый день" охватывает почти два десятилетия взаимосвязанных сюжетов. За это время успели появиться "Мстители", "Стражи Галактики", "Фантастическая четверка", "Люди Икс", супергерои "районного" уровня и бесчисленное количество мультивселенских событий – и все это, как оказывается, ведет к одному грандиозному финалу.

Поэтому если кто-то скажет, что "посмотрит весь Marvel за выходные", не спешите верить. Для такого марафона понадобятся не только попкорн и терпение, но и куча свободного времени.

К слову, интерес к Marvel только растет. Недавно "Человек-паук: Совершенно новый день" установил один из лучших кассовых стартов в истории.