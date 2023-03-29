По данным Госкино, анимационная лента обогнала блокбастеры, включая "Ледяное сердце 2", "Пой 2", "Секреты домашних животных 2", "Гринч" и другие.

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"Мавка" стала самым кассовым фильмом всех времен

Уже четыре уикенда подряд мультфильм возглавляет украинский бокс-офис, несмотря на то, что каждую неделю в прокате проходят премьеры. За месяц проката было продано 779 798 билетов, а кассовые сборы составили 98 634 367 гривен,

– сообщило Госкино.

"Показы ленты продолжаются. Спасибо каждому маленькому и большому зрителю, кто вместе с нами создал эту историю победы украинской анимации. Приходите в кино всей семьей, чтобы своими глазами увидеть мультфильм, захвативший сотни тысяч украинцев!", – написали на фейсбук-странице мультфильм.

"Мавка" стала самым кассовым анимационным фильмом / Госкино

Напомним, главную героиню "Мавки" озвучила Наталья Денисенко. Звезда неоднократно вдохновлялась образом Мавки, ведь она "видела ее на экране, как она красиво вырисована, как она двигается, хотелось также сделать лучший голос для нее, чтобы он был такой волшебный, магический, такой очень мультяшный, который хочется слушать, какой такой похож на "Молчий магический образ".

Какая сцена больше всего поразила ее? Какие эмоции испытывала во время фильма? Почему стоит идти в кино на "Мавку", – смотрите в новом ролике.

Наталья Денисенко о работе над "Мавкой": смотрите видео