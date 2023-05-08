"Что у нее с лицом": 61-летняя Мег Райан испугала фанов своим видом во время публичного выхода

Звезда романтических фильмов Мэг Райан удивила поклонников своим видом на премьере документального фильма Майкла Джей Фокса в Нью-Йорке. Зрители не смогли узнать актрису.

Мег Райан не так часто появляется на публичных мероприятиях. Так что недавний выход актрисы в мир изрядно ошеломил фанов.

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61-летняя Мэг Райан испугала фанов своим видом: что не так

В сети посеялись слухи о том, что Мэг Райан обращалась к пластическим хирургам. Поклонники подозревают, что она сделала ринопластику и подтяжку лица, тогда как раньше она не пользовалась филлерами и ботоксом.

Издание Page Six пишет, что на новых фото звезду "не узнать". Сама Мэг Райан пока не комментировала изменения во внешнем виде. Напротив, она игнорирует заинтересованные взгляды и комментарии фанатов, и с радостью позирует перед фотографами со звездными друзьями, такими как Майкл Джей Фокс, Билл Мюррей и Элвис Костелло.

Мег Райан удивила своим видом: смотрите видео

Реакция сети

"Я хочу, чтобы женщины и мужчины просто признали, что они стареют, и сделали это изящно! Если вы беспокоитесь о своей внешности, позаботьтесь о себе, потому что пластическая хирургия не сделает вас лучше! Это заставляет вас выглядеть "не в себе"! ";

"Почему красивые женщины делают это с собой. Я просто не понимаю. Она была красива раньше";

"Это не Мэг, это один из бурундуков";

"Как и Рене Зеллвегер, ее едва узнать";

"К сожалению, ее зависимость от пластических операций фактически положила конец ее карьере";

"Боже, что она сделала со своим лицом. Она была такой милой, теперь, ой, ей никогда не следовало касаться своего лица!"

Отметим, что Мэг Райан является известной американской актрисой, которая снялась в более чем 29 фильмах. Она известна своей игрой в таких лентах, как "Когда Гарри встретил Салли", "Неспящие в Сиэтле", "Вам письмо", "Кейт и Лео" и многих других.