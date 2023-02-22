Хотели ли Меган и Гарри судиться с авторами "Южного парка": спикер пары сделал заявление

В мультсериале "Южный парк" жестко высмеяли Меган Маркл и принца Гарри. В сети распространилась информация, что супруги хотят осудить актеров, но представитель пары прокомментировал слухи.

В новой серии американского мультсериала "Южный парк" жестко посмеялись над принцем Гарри и Меганом Марклом. На экраны вышла серия "Мировой тур конфиденциальности", в которой супружеская пара приезжает в другой город с желанием уединиться и не привлекать внимание.

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В то же время в серии показывают, что супруги наоборот всеми возможными способами привлекают к себе внимание. Там не называют имен, но персонажи очень похожи на Меган и Гарри, вдобавок упоминаются скандальные мемуары принца.



Меган и Гарри в сериале / Скриншот с видео

Меган Маркл хотела осудить актеров

После выхода эпизода в прессе и сети распространили информацию о том, что Меган Маркл и принц Гарри возмущены тем, что их высмеяли и даже ищут предпосылки для судебного иска. В то время как сама Меган вроде бы даже не хотела досмотреть серию до конца.

Подадут ли Меган и Гарри иск в суд

Слухи о судебном иске быстро разлетелись в сети, поэтому супруги официально их прокомментировали. Возможный иск он назвал "безосновательным и скучным". Американская эксперт по вопросам королевской семьи тоже поделилась мнениями.

Я очень сомневаюсь, что Меган и Гарри подают в суд на сатирический мультфильм, который, как известно, высмеивает всех. В любом случае они будут знать, что находятся в хорошей компании с другими порядочными людьми, которых шоу также "поджаривало",

– сказала Кристен Майнцер.