Кино для души: 3 меланхоличных фильма, которые идеально подойдут для уютного вечера в одиночестве

Иногда лучший план на вечер – это полная тишина, любимый горячий напиток и интересный фильм. Если вы ищете фильм, который заставит задуматься и подарит эстетическое удовольствие, то эта подборка для вас.

24 Канал собрал глубокие меланхоличные истории об одиночестве, выборе и поиске близости. Их лучше всего смотреть именно наедине с собой.

"Она" (2013)

Теодор – одинокий и чуткий писатель, который тяжело переживает болезненный развод. Мужчина зарабатывает на жизнь тем, что пишет трогательные личные письма за других людей, но в душе чувствует пустоту. Чтобы хоть как-то утешить себя, он покупает новую операционную систему с искусственным интеллектом по имени Саманта. Эта удивительная программа умеет мгновенно адаптироваться к настроению владельца, обладает прекрасным чувством юмора и умеет искренне сопереживать. Постепенно эти обычные вечерние разговоры перерастают в глубокую психологическую близость, и Теодор неожиданно для самого себя влюбляется в бесплотный голос.

"Она": смотрите трейлер фильма онлайн

"Прошлые жизни" (2023)

В центре этой истории оказываются Нора и Хе Сон – близкие друзья детства, которые были влюблены друг в друга в школьные годы в Сеуле. Внезапная эмиграция семьи девушки разрывает эту связь и разводит их жизненные пути на долгие двадцать лет. Они встречаются уже взрослыми людьми, когда Хе Сон прилетает в Нью-Йорк всего на неделю. За эти несколько дней герои гуляют по городу, смотрят в глаза своему прошлому и пытаются понять, кем они могли бы стать, если бы жизнь сложилась иначе.

"Прошлые жизни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Равные" (2015)

Сюжет картины переносит зрителя в антиутопическое будущее, где человечество полностью искоренило эмоции, считая их главной причиной всех войн, кризисов и душевных страданий. Главный герой Сайлас ведет спокойную жизнь, пока не замечает в себе первые признаки опасной болезни – возвращение чувств. Вскоре он узнает, что его коллега Ния тоже тайно страдает от этой "болезни" и искусно скрывает свои переживания от общества. Между двумя одинокими людьми вспыхивает искренняя, но смертельно опасная любовь, запрещенная законом.

"Равные": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, на днях наша редакция писала о глубоких фильмах, которые заставят переосмыслить собственные ценности.