Можно посмотреть за вечер: новый украинский мини-сериал, который уже есть на YouTube
- Украинская мелодрама "Мелкая птица", состоящая из 4 серий, доступна для бесплатного просмотра на YouTube.
- Сюжет рассказывает о девушке Алисе, жизнь которой меняется из-за войны и личных отношений, что ведет к возвращению в город Радостное с прошлыми воспоминаниями и тайнами.
Премьеры украинских сериалов всегда привлекают внимание публики, их активно обсуждают в сети. Не стала исключением новая мелодрама "Мелкий птенец".
Эта 4-серийная история с Андреем Исаенко, Анастасией Иванюк и Павлом Текучевым в главных ролях сразу понравилась украинским зрителям. А теперь ее можно бесплатно посмотреть на ютубе, передает 24 Канал.
О чем сериал "Мелкий птенец"?
Сюжет вращается вокруг яркой и уверенной в себе девушки Алисы, которая влюбляется в парня, уже находящегося в отношениях. У нее есть успешная карьера, якобы перспективная личная жизнь, однако все рушится в один миг – начинается полномасштабная война.
В то же время любимый неожиданно делает предложение другой девушке, поэтому вся жизнь Алисы летит кувырком. Тогда она решает поехать в маленький город Радостное, где когда-то была вместе с родителями. Это место должно было стать для девушки центром покоя, однако вместо этого возвращает к давним воспоминаниям, семейных тайн и людей, которых она когда-то не замечала.
Эта интересная и напряженная история заинтересовывает с первых минут и не отпускает до финала. А поскольку состоит всего из четырех эпизодов, то легко можно посмотреть за вечер.
"Мелкий птенец": смотрите онлайн 1 серию
Какие еще новые украинские сериалы есть на ютубе?
