Романтические выходные: 7 мелодрам о настоящей любви, которые согреют в зимний вечер

Выходные – отличный повод для того, чтобы забыть обо всех повседневных заботах и погрузиться в киномир с историями об удивительной любви. Настоящие шедевры, раскрывающие глубину чувств, искренность эмоций и оригинальность сюжетов.

Согревайтесь зимними вечерами мелодрамами из списка 24 Канала. Выбирайте историю, которая вам по вкусу и наслаждайтесь лучшими выходными.

Рекомендуем Сериалы о спорте на Netflix, которые можно посмотреть за выходные

"Расставание в Риме"

В основе сюжета – две пары с продолжительной историей отношений. В новой итальянской мелодраме героям приходится решать вечные вопросы любви. Как поступить, когда у одного из партнеров уже отсутствуют чувства, а другой не рассматривает развод?

"Расставание в Риме": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастье для начинающих"

Сорокалетняя женщина, пережившая развод, углубляется в рутину и саму себя. Чтобы выйти из этого состояния самокопания, он решает присоединиться к группе схожих духом людей на природе. На фоне неожиданных встреч и интересных знакомств она готова отказаться от прошлого и открыта к новым романтическим отношениям.

"Счастье для начинающих": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я хочу тебе верить"

Сюжет турецкой мелодрамы начинается с плана двух старых подруг, решивших сблизить своих внуков. Молодые люди встречаются, но это не их первое знакомство. Между ними возникает искра, но ее развертыванию мешают детские воспоминания и недоразумения. Героям предстоит преодолеть свои прежние препятствия и начать историю новых крепких отношений с чистого листа.

"Я хочу тебе верить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мартин Иден"

Это рассказ о неожиданной любви между простым моряком из Неаполя и дочерью влиятельной семьи. Мартин, привыкший к суровой морской жизни, оказывается в мире элегантности и культуры, когда посещает роскошный дом Элен. Ее нежная игра на фортепиано очаровывает его, и он безнадежно влюбляется. Но сможет ли он стать равным ему в высоком обществе?

"Мартин Иден": смотрите онлайн трейлер фильма

"После пробуждения"

Путешествуя по Италии, молодая американская студентка Вивиан попадает в аварию. Придя в себя в больнице, она обнаруживает, что имеет частичную амнезию. Увидев у своей кровати двух парней, Вивиан делает попытки восстановить воспоминания и разобраться, что связывает ее с двумя атлетическими незнакомцами. Каждый из пловцов убеждает, что именно он – ее единственный любимый.

"После пробуждения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прежде чем попрощаться"

Молодой и привлекательный Лука узнает, что ему осталось недолго жить по болезни. В больнице он встречает Джулию, которая тоже сталкивается с похожей судьбой. Между ними возникает особая связь, взаимоподдержка и взаимопонимание, и Лука переживает настоящую любовь впервые.

"Прежде чем попрощаться": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мое прекрасное несчастье"

В новой американской мелодраме рассказывается история тихой и скромной девушки, которая стремится забыть о прошлом и уделяет внимание усердному обучению в колледже. Эбби не интересуется ребятами и любит читать книги. Жизнь девушки кардинально меняется, когда она встречает Тревиса – привлекательного и дерзкого парня, участвующего в нелегальных боях. Парень предлагает девушке неожиданное соглашение.

"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма