Звезда фильма "Дьявол носит Prada" Мерил Стрип оказалась в центре скандала из-за фильма о россиянах

Похоже, даже трех "Оскаров" недостаточно, чтобы избежать репутационного скандала. Голливудская легенда Мерил Стрип решила поддержать российских журналисток, однако ее восторг по поводу их истории вызвал совсем не те эмоции, на которые, вероятно, рассчитывала актриса.

Как сообщает Deadline, 77-летняя Мерил Стрип подверглась шквалу критики со стороны украинцев из-за продвижения документального фильма "Мои нежелательные друзья: Часть II – Изгнание" (My Undesirable Friends: Part II – Exile).

Голливудская звезда стала исполнительным продюсером картины режиссера Юлии Локтевой, посвященной российским независимым журналистам, которые покинули страну из-за преследований со стороны кремлевского режима.

Во время показа в Нью-Йорке Стрип назвала героев фильма бесстрашными людьми, которые оставили свои семьи, дома и привычную жизнь ради собственных убеждений.

Мерил Стрип / Фото: Courtesy of Brian Nunes

Знаменитость также призналась, что первая часть документального проекта настолько ее увлекла, что она незаметно провела перед экраном более пяти часов.

Однако украинцы не разделили восторг голливудской звезды. В соцсетях, в частности в Threads, пользователи раскритиковали Стрип за то, что в своем выступлении она сосредоточилась на трудностях российских журналисток, не упомянув о страданиях украинцев от российской агрессии.

Особое возмущение вызвало то, что на фоне полномасштабной войны внимание мировой знаменитости привлекли именно истории россиян, вынужденных эмигрировать. Публично на критику украинцев актриса пока не ответила.

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