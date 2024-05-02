К Международному дню Гарри Поттера: в Лондоне подняли в воздух огромную фигуру тетушки Мардж

2 мая отмечается Международный день Гарри Поттера во всем мире. Поклонники увлекательной истории о мальчике со шрамом, которому удалось победить преступного Волан-де-Морта, не забывают экранизированную сагу, созданную выдающейся писательницей Джоан Роулинг.

По отзывам поклонников Гарри Поттера, праздник был объявлен премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном 2 мая 2012 года. Чтобы отметить это событие, в Лондоне запустили в воздух огромную надувную куклу тетушки Мардж из киноленты.

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В Лондоне в небо запустили в гигантскую надувную куклу тетушки Мардж

По смыслу рассказа, именно 2 мая 1998 года состоялась кульминационная битва за волшебный мир Хогвартса, во время которой главный герой победил Того-Кого-Не-Нельзя-Называть. В честь этого в Лондоне состоялся настоящий перфоманс. Пожалуй, каждый поттероман помнит эту сцену из фильма.

В этот день поклонники вселенной Гарри Поттера проводят марафон просмотра всех фильмов и организуют тематические костюмированные вечеринки.

Сколько есть частей "Гарри Поттера"

Серия охватывает восемь фильмов, которые раскрывают основную сюжетную линию и выходили с 2001 по 2011 год. Кроме того, существуют три фильма-продолжения.

"Гарри Поттер и Философский Камень (2001)"

"Гарри Поттер и Тайная Комната" (2002)

"Гарри Поттер и Узник Азкабана" (2004)

"Гарри Поттер и Бокал Огня" (2005)

"Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007)

"Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2009)

"Гарри Поттер и Смертельные Реликвии" – Часть 1 (2010)

"Гарри Поттер и Смертельные Реликвии" – Часть 2 (2011)

Устройте себе уютный вечер и вспомните все приключения мальчика со шрамом на лбу. Отпразднуйте Международный день Гарри Поттера по-особенному.