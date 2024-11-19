5 фильмов о крутых мужчинах, которые захватывают с первой минуты

Сегодня, 19 ноября, в мире отмечают Международный день мужчин. Такой праздник учредили, чтобы отметить их достижения в различных сферах, а еще привлечь внимание к проблемам неравенства полов.

Маскулинные фильмы о храбрых и харизматичных мужчинах становятся классикой кинематографа. По случаю праздника 24 Канал подготовил фильмы, сосредотачивающиеся на мужских персонажах, которые действительно вызывают восхищение.

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"Славные парни"

Название фильма говорит само за себя. Все начинается с истории юного Генри Хилла, который мечтает стать крутым и зловещим гангстером. Он устраивается в бар одного из мафиози и знакомится со своими будущими напарниками. Их команда достигает огромного успеха в бандитском мире. Но однажды Генри придется пострадать от рук своих же товарищей, после чего он принимает важное решение.

"Славные парни": смотрите трейлер онлайн

"Гладиатор"

Полководец Максимус Меридия – лучший и ближайший к императору Марку Аврелию. Его решения привели ко многим победам. Он мог бы стать новым императором, если бы не сын Марка Аврелия – Коммод, который подло убивает отца и занимает трон. Максимус становится изгнанником и рабом, оказавшись в мире гладиаторских боев. Он не сдается, ведь у него есть главная цель – отомстить и вернуть справедливость.

"Гладиатор": смотрите трейлер онлайн

"Скоростной поезд"

События фильма происходят в скоростном японском экспрессе, что следует из Токио в Киото. В нем оказываются пятеро профессиональных киллеров, которые вдруг осознают, что их задачи связаны между собой. Мужчины пытаются понять, кто и для чего собрал их в одном поезде, а кроме того показывают свое мастерство в драках и черном юморе.

"Скоростной поезд": смотрите трейлер онлайн

"Крепкий орешек"

События культового фильма происходят накануне Рождества. Полицейский из Нью-Йорка Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы провести праздник вместе с женой Холли, которая работает юристом. Однако рождественская вечеринка превращается в драму, когда террористы захватывают ее и сотрудников корпорации "Накатоми" в заложники. Теперь Джона ждет непростая миссия - спасти людей и сам праздник

"Крепкий орешек": смотрите трейлер онлайн

"Большой Лебовски"

Главный герой – это ленивый человек, который только ест и пьет и играет с товарищами-недотепами в боулинг. Ему нужны деньги, однако это мужчину не смущает. Как-то двое бандитов принимают его за миллионера и требуют, чтобы тот оплатил долги. Так он знакомится с тем самым богачом – Большим Лебовски.

"Большой Лебовски": смотрите трейлер онлайн