3 шедевра Михаила Ильенко, которые должен посмотреть каждый

Ко Дню рождения украинского кинорежиссера Михаила Ильенко редакция 24 канала подготовила подборку его лучших фильмов.

Известный украинский режиссер, сценарист, актер и бывший Председатель Правления Украинской киноакадемии Михаил Ильенко сегодня празднует свое 73-летие. Мы можем присоединиться к поздравлениям, просмотрев его шедевральные киноработы.

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"Толока"

Год: 2020

Рейтинг IMDb: 7

Актеры: Иванна Ильенко, Дмитрий Линартович, Богдан Бенюк, Сергей Романюк и другие.

Украинский фильм "Толока", снят по мотивам баллады Тараса Шевченко "У той Катерини". Предыстория создания фильма "Толока" берет свое начало еще в 2004 году, хотя идея зародилась еще в 1967 году. Режиссер Михаил Ильенко рассказал о цели создать такую ​​экранизацию в письме своему другу, чем визуализировал мечту. Баллада Шевченко и фильм Ильенко как будто притча о судьбе Украины. Каждое испытание Катерининой силы будто рассказывает судьбу и жизнь украинцев, которые стараются не терять веру.

"Толока" 2020: смотрите трейлер

"Прошедший сквозь огонь"

Год: 2011

Рейтинг IMDb: 6,8

Актеры: Дмитрий Линартович, Виталий Линецкий, Ольга Гришина, Виктор Андриенко, Иванна Ильенко и другие.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Героя Советского Союза, который прошел через ГУЛАГ и стал вождем индейского племени, изменив свое имя Иван Додока на Прошедший сквозь огонь. Кинообозреватель Ярослав Пидгора-Гвяздовский одобрительно оценил ленту, он отметил наличие остроумных шуток, великолепную игру Виталия Линецкого и искусный монтаж отдельных сцен.

"Прошедший сквозь огонь" 2011: смотрите трейлер

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"Фучжоу"

Год: 1994

Рейтинг IMDb: 6,8

Актеры: Тарас Денисенко, Иванна Ильенко, Валентин Троцюк, Богдан Ступка, Наталья Розкокоха, Богдан Бенюк, Татьяна Печенкина, Галина Сулима и другие.

Европейские критики назвали его "сумасшедшим, динамичным фильмом обо всем и ни о чем". Невероятная смесь жанров, где реальность переплетена с фантастикой, а трагическое шагает рядом с комическим. Это все – о ленте Михаила Ильенко "Ожидая груз на рейде Фучжоу возле пагоды", или просто "Фучжоу". От возникновения идеи фильма до момента ее реализации прошло два десятка лет. Фильм снимали в очень интересных местах.

Снимали в разных местах, и строили декорации в различных местах: в Ржищеве, за Ржищевом, там вполне такие красивые пейзажи. А на Днепре есть такие белые, песчаные острова, там тоже какие-то фрагменты мы снимали,

– отметил кинооператор Богдан Вержбицкий.

"Фучжоу" 1994: смотрите фрагмент фильма