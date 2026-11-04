Точная копия знаменитой мамы: дочери Милы Йовович исполнилось 19 лет – как она выглядит сейчас

Как сообщает 24 Канал, 3 ноября Эвер отпраздновала 19-летие. По этому случаю актриса опубликовала в Instagram новую фотографию дочери и посвятила ей трогательное поздравление, в котором не скрывала гордости за свою первенцу.

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С 19-летием, моя маленькая королева Эвер! Какой невероятный путь ты проложила для себя в этой жизни! Удивительно наблюдать, как целеустремленно и мастерски ты используешь все возможности, которые получила, – написала Йовович.

Актриса отметила, что больше всего восхищается самостоятельностью, настойчивостью и внутренней силой дочери. По словам Миллы, она уверена в выборе Эвер и уже не так боится отпускать ее во взрослую жизнь.

Твою красоту, конечно, невозможно не заметить. Но твое стремление стать интересным, независимым, страстным, образованным и дисциплинированным человеком – это бесценный подарок, – подчеркнула звезда.

Особенно трогательно Йовович поблагодарила дочь за любовь и поддержку. Актриса призналась, что Эвер стала для нее не только ребенком, но и близкой подругой, ученицей и одновременно учительницей.

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"Ты была подарком во всех смыслах. Как дочь, ты подарила мне любовь, о которой я даже не могла представить до твоего рождения. Как подруга, ты всегда была преданной и внимательной, даже когда тебе было нелегко", – поделилась знаменитость.

В конце поздравления Мила назвала Эвер настоящей силой природы и призналась, что с нетерпением ждет, как дочь будет менять мир вокруг себя.

Как сейчас выглядит Эвер Андерсон

На новой фотографии Эвер позирует с распущенными волосами и выразительными светлыми глазами. Внешнее сходство с Милой Йовович действительно заметно, поэтому сравнений со звездной мамой девушке, похоже, не избежать.

Впрочем, Эвер уже давно не просто дочь знаменитых родителей. Она работает моделью и развивает актерскую карьеру. Девушка сыграла юную Наташу Романофф в фильме "Черная вдова" (2021), Венди в "Питере Пэне и Венди" (2023), а еще появилась в картине "Обитель зла: Финальная битва" (2016).

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Ее отец – режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, так что кинематограф в этой семье, похоже, передается по наследству. Правда, вместе с внешностью и талантом придется унаследовать и постоянное внимание публики.

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