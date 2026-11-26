У Милы Кунис и Эштона Кутчера не только общая история любви, но и довольно пикантные совпадения в кинокарьере. Актриса призналась, что им обоим приходилось целоваться с одними и теми же голливудскими звездами.

Как сообщает People, 43-летняя актриса рассказала, с какими двумя голливудскими красавицами приходилось целоваться и ей, и Эштону Кутчеру.

Пикантная подробность прозвучала во время подкаста Let's Talk Off Camera с Келли Рипой. Сначала женщины обсуждали откровенную сцену из психологического триллера "Черный лебедь" 2010 года, однако впоследствии разговор принял неожиданный поворот.

"Есть две женщины, с которыми целовались и я, и мой муж", – призналась Кунис.

Первой оказалась Натали Портман. Мила снималась с ней в "Черном лебеде", а Эштон – в романтической комедии "Больше, чем секс" 2011 года.

Кадры из фильмов / Фото Cold Spring/Kobal/Shutterstock; Moviestore/Shutterstock



Второй актрисой стала Зои Салдана, известная по франшизам "Аватар" и "Стражи Галактики". Кутчер снялся с ней в романтической комедии "Угадай, кто" 2005 года, а Кунис – в фильме "После секса" 2007 года.

Мила Кунис вспомнила откровенные съемки с Натали Портман

Актриса также рассказала, что снимать интимную сцену для "Черного лебедя" было довольно неловко, ведь на тот момент они с Портман были близкими подругами.

На самом деле это было довольно неудобно, потому что мы с Натали были очень хорошими подругами. Это было одновременно и неудобно, и комфортно, – вспомнила Кунис.

По словам актрисы, во время съемок им хотелось смеяться из-за абсурдности ситуации. Они даже сомневались, что зрители поверят в то, что происходит на экране.

Впрочем, опасения оказались напрасными. "Черный лебедь" получил признание критиков, а Натали Портман завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились еще в конце 90-х на съемках сериала "Шоу 70-х". Встречаться они начали в 2012 году, а через три года поженились. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Вайатт и сына Димитрия.

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