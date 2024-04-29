Это повлияло на меня, - Милла Йовович вспомнила теплые воспоминания с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Актриса из Голливуда Милла Йовович поделилась своими впечатлениями от сотрудничества с Брюсом Уиллисом на съемочной площадке. Знаменитость также рассказала о своих теплых отношениях с его семьей и их особой связи.

Звезда вспомнила, как когда-то она и Брюс сыграли в "Пятом элементе". В материале вы узнаете, что Милла сказала, а также как она нашла общий язык с детьми Уиллиса.

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Милла Йовович прокомментировала работу с актером Брюсом Уиллисом

Звезда вспомнила, как когда-то она и Брюс сыграли в "Пятом элементе". Вы узнаете, что Милла сказала, а также как она нашла общий язык с детьми Уиллиса.

В нашей жизни между мелочами, неудачами, разочарованиями и всем остальным есть место для блестящих моментов. Съемки с Уиллисом были одним из тех ярких моментов в моей карьере и жизни. В общем, это повлияло на меня не только, как на актрису, но и человека. Это был особый момент и особый персонаж,

– рассказала актриса.

Милла признала, что эта роль в "Пятом элементе" стала одной из самых ярких в ее карьере, особенно из-за сотрудничества с Брюсом. Однако, когда они снимались в фильме 1996 года, она больше всего наслаждалась временем, проведенным с тремя детьми актера. Милла называла себя "няней" для Румер, Скаут и Таллулы, и делилась, что часто они собирались в гостях и просто веселились.

"Поскольку Уиллис был немножко старше меня, я больше дружила с его детьми и Деми Мур. Они могли приехать в гости. Мы слушали музыку и танцевали все вместе. Я была за старшую сестру. Они такие замечательные девушки. Они в таких теплых отношениях с Деми, и мне это нравится. Я смотрю на них как на семью и просто думаю, что то, что они создали, действительно невероятное", – добавила звезда.

Брюс Уиллис болен деменцией: подробности

Врачи установили, что у голливудского актера Брюса Уиллиса развилась одна из самых тяжелых форм деменции – лобно-височная. На сайте Ассоциации лобно-височной деменции появилось официальное заявление семьи, в котором указано, что на сегодня не существует эффективных методов лечения этой болезни. Однако, семья Уиллиса надеется, что эта ситуация может измениться в ближайшие годы.

Средняя продолжительность жизни людей после появления симптомов деменции составляет пять-семь лет.

Стоит отметить, что в марте 2022 года дочери актера выпустили официальное обращение, в котором сообщили о диагнозе афазии у их отца. Это нарушение речи, возникающее после поражения мозга и влияющее на речевые и когнитивные функции. В связи с этим Уиллис был вынужден завершить свою актерскую карьеру.