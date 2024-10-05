Кино 24 расскажет о мини-сериале "Женщина в озере". Этот драматический триллер вышел почти два месяца назад и получил положительные отзывы критиков. Он состоит всего из 7 эпизодов – его легко можно осилить за один день или выходные.

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Сюжет мини-сериала "Женщина в озере"

События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов.

Главная героиня сериала – Мэдди Шварц. Это домохозяйка, которая идет на непростой шаг и покидает любимого мужа и свой дом, чтобы реализовать свои журналистские амбиции и стать газетным репортером. Она не может сделать по-другому, потому что стремится разгадать тайну двух отдельных убийств.

Еще один важен персонаж – темнокожая мать-одиночка Клео, которая работает на трех работах и пытается сделать лучше свою жизнь и жизнь своих детей.

"Женщина в озере": смотрите трейлер онлайн

Сериал выходит за пределы детектива, где распутывается история убийства. Здесь поднимают тему расовой дискриминации, сексизма и пересечения двух этих проблем.

О создании и реакции критиков

Этот сериал – дебют для Натали Портман, которая никогда раньше не пробовала свои силы в телешоу. Она призналась, что решилась на съемки, потому что ее бабушка родом из Балтимора.

Триллер создан на основе одноименного романа, автор которого вдохновлялась реальной историей убийств. Их так и не расследовали.

Критики положительно отозвались о сериале. Они оценивают его выше среднего. Рецензенты Guardian поставили ему 5 баллов из 5. Особенно

"Насыщенная остроинтересной драмой, но слишком запутанная отступлениями и стилистическими расцветами, "Женщина в озере" – это хорошо сыгранный детектив, который имеет много на уме", пишут критики на Rotten Tomatoes.