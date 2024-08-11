Надеемся, что ситуация в украинской энергетике таки улучшится. Однако также понимаем – отключения света пока неизбежны. Какие сериалы стоит посмотреть, когда нет электричества, расскажет Кино 24.

Кстати Отличный выбор на выходные: 3 украинских мини-сериала, которые вы посмотрите за вечер

"Рипли"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1960-х годов. Том Рипли – мошенник, который подделывает чужие банковские счета. Однажды мужчине предлагают отправиться в Италию, чтобы привезти сына к отцу. Когда Том встречает парня, то решает изменить свою жизнь. Теперь он хочет стать состоятельным человеком.

"Рипли": смотрите онлайн трейлер сериала

"В ее глазах"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

В сериале рассказывается о женщине Луизе, которая сама воспитывает ребенка. Как-то она знакомится с симпатичным мужчиной, когда отдыхает в баре. Впоследствии главная героиня узнает, что он – ее новый руководитель, который к тому же имеет жену. Луизе удается сблизиться с ней и узнать много интересного об их отношениях.

"В ее глазах": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дрянь"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 12

В центре сюжета – женщина Дрянь, которая проживает в Лондоне. Ей примерно 30 лет, имеет кафе, любит интрижки и не может наладить отношения с родными. Недавно главная героиня потеряла подругу, поэтому теперь борется с внутренней трагедией. Дрянь запуталась и совсем не знает, что делать дальше.

"Дрянь": смотрите онлайн трейлер сериала

Отключение света – не повод скучать. Загружайте интересные сериалы и проводите время с пользой!