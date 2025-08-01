Выходные идеальное время, чтобы завернуться в плед, приготовить любимый напиток и окунуться в мир сериалов, которые не требуют многодневного марафона. Если вы ищете что-то увлекательное, такое, что можно посмотреть за один или два дня, то эта подборка именно для вас.

Кино 24 собрал интересные проекты Netflix с высокими рейтингами, которые точно стоят вашего внимания. Эти сериалы не будут отпускать вас до самого финала.

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"Телохранитель" (2018)

Количество серий: 6

Ветеран войны Дэвид Бадд работает офицером управления безопасности королевской семьи и правительства Великобритании. Мужчина должен охранять министра внутренних дел Джулию Монтегю. Однако продуктивной работе офицера мешают его собственные взгляды, которые значительно отличаются от тех, кого он должен защищать. Так, между охранником и министром возникает эмоциональное напряжение на фоне политических интриг и террористических угроз.

"Телохранитель": смотрите трейлер сериала онлайн

"Ферзевый гамбит" (2020)

Количество серий: 7

В 1950-х годах Бет Гармон стала сиротой. Несмотря на это, она решила заниматься самосовершенствованием, в частности игрой в шахматы. Девушка настолько сильно увлекается новым хобби, что решает построить собственную карьеру на этом. Сериал погрузит зрителей в психологические травмы и испытания Бет, через которые она поднимется на вершину шахматного мира.

"Ферзевый гамбит" (2020): смотрите трейлер сериала онлайн

"Игра в кальмара" (2021)

Количество серий: 9

Сотни людей, оказавшихся в финансовом кризисе, получают приглашение принять участие в серии детских игр – с привлекательным призом в миллиарды вон. Главный герой Сон Ги Хун остался без работы и еще влез в долги. Именно поэтому он вместе с другими участниками соглашается играть, не зная, что проигрыш означает смерть. Сериал постепенно раскрывает, кто стоит за организацией игр, и почему богатые наблюдатели получают удовольствие от этого смертельного шоу.

"Игра в кальмара": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других коротких сериалов, которые вы сможете посмотреть за выходные:

Горничная (2021), 10 эпизодов;

Невероятное (2019), 8 серий;

Полуночная месса (2021), 7 эпизодов;

Неортодоксальная (2020), 4 серии;

Охотник за разумом (2017), 10 эпизодов;

Грешница (2017), 8 серий.

Выбирайте сериал из списка и наслаждайтесь отдыхом. Приятного просмотра!