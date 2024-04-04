3 мини-сериала для весеннего настроения, которые можно посмотреть за вечер

Весна у многих ассоциируется с любовью, теплом и особой атмосферой. Именно такова наша новая подборка коротких сериалов, которые помогут вам расслабиться

В материале Кино 24 вы найдете три сериала с высокими рейтингами, которые можно осилить за один вечер. Приглашайте подруг и не забудьте попкорн – вечер обещает быть особенным.

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"Птичья песня"

Сериал основан на романе британского писателя Себастьяна Чарльза Фолкса "Птичье пение" (Birdsong), который был опубликован в 1993 году.

Он рассказывает о жизни Стивена Рейсфорда до и во время Первой мировой войны. Во время жестоких боев английских солдат в ужасных траншеях северной Франции, его преследуют воспоминания о запретной любви с француженкой.

"Птичья песня": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном"

Этот исключительный и страстный рассказ пронизан неравным, но одновременно глубоким чувством героев. Адам, шляхтич из Польши, который уже женат, и Анна, молодая украинская сирота, чувствуют между собой нечто большее, чем только обычная связь.

Их история любви разворачивается на фоне революционных событий 1848-1849 годов, периода, известного как "Весна народов".

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Охотницы"

Жизнерадостная группа американок отправляется в мир корсетного блеска Лондона 1870-х годов, вызывая увлекательное столкновение культур между Англией и Америкой.

Их цель – получить себе мужчин из высшего социального статуса для подъема в иерархии, но сердца этих молодых девушек тянутся к чему-то большему, чем просто брак ради социального статуса.

"Охотницы": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте ленту для просмотра и устройте себе настоящие девичьи посиделки за просмотром короткого сериала. Эти ленты точно смогут подарить вам отличное и вдохновенное настроение.