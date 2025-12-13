3 увлекательных минисериала на Netflix, которые можно посмотреть всего за выходные

После тяжелой недели так и хочется расслабиться за просмотром интересного сериала. Именно эта подборка станет для вас идеальным вариантом.

Мы собрали список проектов, которые можно посмотреть на Netflix всего за несколько дней. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром, что подарит вам нереальные эмоции.

Какие минисериалы посмотреть на выходных?

"Хрустальная кукушка"

Сериал, который сейчас является одним из самых популярных на Netflix, – криминальная драма под названием "Хрустальная кукушка". Это испанский триллер, премьера которого состоялась 13 ноября 2025 года. Сейчас его можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Сериал насчитывает всего 6 эпизодов, поэтому просмотр займет всего около 4 часов. В центре сюжета – врач, которая в поиске правды о доноре своего сердца. Она приезжает в горный городок и даже не осознает, чем для нее могут обернуться эти поиски.

"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Проблемные"

Еще один мини-сериал, который можно посмотреть на этих выходных, – лента под названием "Проблемные". Это канадский кинопроект, создан Мэем Мартином для стриминговой платформы Netflix. Сериал сочетает в себе жанры драмы, детектива и триллера.

В центре сюжета – полицейский из маленького городка, который пытается разобраться с проблемами местной школы для проблемных подростков. Но впоследствии оказывается, что это, на первый взгляд, непроблемное учреждение скрывает ряд опасных тайн. Сериал насчитывает восемь эпизодов, которые позволят вам окунуться в невероятную историю уже в эти выходные.

"Проблемные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Прибрежные"

Мини-сериал "Прибрежные" также может стать отличным вариантом для просмотра на выходных. Его премьера состоялась в июне 2025 года. Лента насчитывает восемь эпизодов и сочетает в себе жанры криминала и драмы.

"Прибрежье": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – успешная семья рыбаков из Северной Каролины. Однако их империи грозит крах, поэтому они готовы рисковать всем, чтобы спасти семейное дело.