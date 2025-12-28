3 крутых мини-сериала, которые можно посмотреть за один день
- Материал 24 Канала предлагает три мини-сериала на Netflix: "Человек против младенца", "Город теней" и "Тайны, которые мы храним".
- Каждый сериал имеет только один сезон и несколько серий, которые можно посмотреть за один день.
Бывает, что времени совсем нет, особенно сейчас, под конец года, но иногда хочется отдыхать за просмотром сериалов. Для таких случаев идеально подходят те, что имеют только 1 сезон.
В материале 24 Канала читайте о 3 мини-сериалах, которые можно посмотреть за 1 день. Они все доступны на платформе Netflix – это "Человек против младенца", "Город теней" и "Тайны, которые мы храним".
Какие сериалы можно посмотреть за один день?
"Человек против младенца"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
Тревор Бингли становится школьным смотрителем. Он с нетерпением ждет рождественских каникул, чтобы встретиться со своей дочерью Мэдди и бывшей женой Джесс, однако все идет не по плану.
Джесс сообщает бывшему мужу, что они Мэдди едут на праздники на Барбадос с ее новым богатым бойфрендом. Также женщина напоминает Тревору, что в следующем году их дочь начинает обучение в университете в Париже, которое стоит 10 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина отправляется на детский спектакль, но оказывается, что это его последний день в школе. Теперь Бингли думает, как оплатить обучение дочери и решить проблему с квартирой.
Тревору нужно собрать команду, чтобы поставить лучший спектакль. На мужчину оставили ребенка, который должен сыграть Иисуса в яслях. Вдруг он получает выгодное предложение по работе. Однако когда спектакль завершается, младенца никто не забирает, и теперь Бингли отправляется в рождественское приключение не один.
"Город теней"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
На здании архитектора Гауди в Барселоне находят обгоревшее тело. Инспектор полиции Мило Маларт, которого отстранили от работы, возвращается к своим обязанностям. Вместе с заместителем инспектора Ребеккой Гарридо он берется за расследование таинственного преступления.
"Тайны, которые мы храним"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
События сериала разворачиваются водном из самых богатых районов за пределами Копенгагена, где почти в каждой семье работает помощница по дому с Филиппин. Сесили и Майку помогает Энджел. А их соседи, Расмус и Катарина, нанимают близкую подругу женщины – Руби, которая однажды утром бесследно исчезает.
Сесили волнуются, что Расмус и Катарина могут быть причастны к исчезновению Руби.
