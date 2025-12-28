3 круті мінісеріали, які можна подивитись за один день

Буває, що часу зовсім немає, особливо зараз, під кінець року, але інколи хочеться відпочивати за переглядом серіалів. Для таких випадків ідеально підходять ті, що мають лише 1 сезон.

У матеріалі 24 Каналу читайте про 3 мінісеріали, які можна подивитися за 1 день. Вони всі доступні на платформі Netflix – це "Людина проти немовляти", "Місто тіней" і "Затишок".

Які серіали можна подивитися за один день?

"Людина проти немовляти"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.5/10

Тревор Бінглі стає шкільним доглядачем. Він з нетерпінням чекає на різдвяні канікули, щоб зустрітися зі своєю донькою Медді та колишньою дружиною Джесс, однак усе йде не за планом.

Джесс повідомляє колишньому чоловіку, що вони Медді їдуть на свята на Барбадос з її новим багатим бойфрендом. Також жінка нагадує Тревору, що наступного року їхня донька розпочинає навчання в університеті в Парижі, яке коштує 10 тисяч фунтів стерлінгів. Чоловік вирушає на дитячу виставу, але виявляється, що це його останній день у школі. Тепер Бінглі думає, як оплатити навчання доньки й розв'язати проблему з квартирою.

Тревору потрібно зібрати команду, щоб поставити найкращу виставу. На чоловіка залишили дитину, яка має зіграти Ісуса в яслах. Раптом він отримує вигідну пропозицію по роботі. Однак коли вистава завершується, немовля ніхто не забирає, тож тепер Бінглі вирушає у різдвяну пригоду не один.

"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Місто тіней"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

На будівлі архітектора Гауді в Барселоні знаходять обгоріле тіло. Інспектор поліції Міло Маларт, якого відсторонили від роботи, повертається до своїх обов'язків. Разом із заступником інспектора Ребекою Гаррідо він береться за розслідування таємничого злочину.

"Місто тіней": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Затишок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Події серіалу розгортаються водному з найбагатіших районів за межами Копенгагена, де майже в кожній родині працює помічниця по дому з Філіппін. Сесілі та Майку допомагає Енджел. А їхні сусіди, Расмус та Катаріна, наймають близьку подругу жінки – Рубі, яка одного ранку безслідно зникає.

Сесілі хвилюються, що Расмус та Катаріна можуть бути причетні до зникнення Рубі.

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу