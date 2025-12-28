Тому 24 Канал обрав декілька новинок, які потенційно можуть отримати статус улюблених.

Які серіали на Netflix подивитись?

"Емілі в Парижі", 5 сезон

Дата виходу на Netflix: 18 грудня

Рейтинг IMDb: 6,8

Емілі вирушає до Риму, щоб відкрити новий офіс. Глядачі уже можуть спостерігати за розвитком стосунків із Марчелло, спадкоємцем кашемірової імперії. Та американка не надто подобається мамі її залицяльника.

"Емілі в Парижі", 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ціна зізнання", 1 сезон

Дата виходу на Netflix: 5 грудня

Рейтинг IMDb: 7,6

Це південнокорейський психологічний трилер про вчительку малювання Ан Юн Су, яку звинувачують у вбивстві чоловіка. За ґратами вона зустрічає загадкову Мо Ін, що пропонує угоду: визнати провину за її чоловіка в обмін на послугу, що розкриває павутину таємниць, брехні та маніпуляцій.

"Ціна зізнання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"На варті Марселя", 2 сезон

Дата виходу на Netflix: 9 грудня

Рейтинг IMDb: 7,0

Історія продовжує розповідати про напружену боротьбу за владу у кримінальному світі Марселя. Конфлікти між бандами та поліцією посилюються, особливо після повернення Алі Саїді, який намагається приборкати амбіції правої руки Франка Мюрільо, що тисне на його клан.

"На варті Марселя", 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Що ще нового подивитись на Netflix: