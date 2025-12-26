У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку подій, які дивували українських кіноманів цьогоріч. Ми нагадаємо про успіхи, скандали, несподіванки та справжні прориви.

Чим цьогоріч дивувало українське кіно?

Уже вдруге: фільм Мстислава Чернова претендує на Оскар

У серпні 2025 року стало відомо, що фільм "2000 метрів до Андріївки" українського оскароносного режисера Мстислава Чернова поїде на Оскар 2026 року. Зокрема, стрічка змагатиметься у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний проєкт".

Нагадаємо, що раніше фільм "20 днів у Маріуполі" цього ж режисера приніс Україні перший Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Ймовірно, ця документальна робота зможе принести Україні ще одну нагороду.

Український фільм "Ти – космос" розриває соцмережі

20 листопада 2025 року в Україні відбулася прем'єра трагікомедійного фільму під назвою "Ти – космос". Стрічка одразу полюбилася глядачам і вже за перші дні прокату зібрала 9 мільйонів гривень.

У мережі можна знайти шалену кількість відгуків, які люди залишають після перегляду. Здебільшого вони позитивні, тож фільм став однією з найяскравіших прем'єр 2025 року, зокрема в жанрі ігрового кіно.

Скандал з фільмом "Раша гудбай"

Одним із найгучніших кіноскандалів 2025 року став фільм "Раша гудбай". Це комедійно-драматична стрічка, знята студією "Квартал 95".

Творці проєкту заявляли, що фільм стане своєрідним "щепленням від "руского міра"". Однак ще до прем'єри на великих екранах стрічка спричинила справжній резонанс у мережі. Причиною обурення стало те, як автори репрезентували тимчасово окуповані території.

Багато глядачів вважають, що комедійний жанр сьогодні є абсолютно недоречним для висвітлення таких болючих тем в Україні. Хоча знайшлися й ті, хто став на захист стрічки, загалом фільм "Раша гудбай" зазнав нищівної критики.

Документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму"

Однією з найгучніших подій стала прем'єра українського документального фільму "Океан Ельзи. Спостереження шторму". Стрічка вийшла у світ 6 листопада 2025 року.

Це біографічний кінопроєкт, що розповідає про головний гурт Незалежної України – Океан Ельзи, його шлях, внутрішні конфлікти та історичні виклики. Багато хто зазначає, що це фільм не лише про сам гурт, а й про всю Україну.

Феноменальний успіх фільму Птушкіна про Антарктиду

Фільм "Антарктида" Антона Птушкіна здобув феноменальний успіх після своєї прем'єри в українських кінотеатрах 4 вересня 2025 року.

Він став одним із найкасовіших і найвідвідуваніших документальних фільмів в Україні. Зокрема, за перші дні прокату його переглянули понад 200 тисяч глядачів, а касові збори сягнули близько 30 мільйонів гривень. Фільм зібрав більше глядачів усього за два тижні, ніж три найпопулярніші документальні фільми 2024 року разом узяті.

Шон Пенн зіграв в українському фільмі

Американський актор і кінорежисер Шон Пен, який від початку великої війни в Україні підтримує українців та засуджує російських окупантів, знявся в українському фільмі, причому зробив це всього за 1 долар. Це кіноальманах із семи новел, заснований на реальних подіях, під назвою "Війна очима тварин".

Шон Пен без вагань погодився на участь у цій стрічці, адже розумів, що це також підтримка України. Його участь привертає увагу міжнародної аудиторії, що сьогодні надзвичайно важливо для нашої країни. Шон Пен погодився б працювати й без гонорару, проте згідно з правилами гільдії кіноакторів США, безкоштовно він працювати не може. Тож погодився на участь у стрічці за такий мізерний гонорар.

Українські фільми та серіали масово виходять на Netflix

На стримінговій платформі Netflix виходить дедалі більше українських фільмів та серіалів, що неабияк тішить прихильників українського кіно по всьому світу. Ба більше, вони не лише виходять, а й стають одними з найпопулярніших на платформі. Ось які українські фільми та серіали вийшли на Netflix у 2025 році:

"Буча",

"БожеВільні",

"Збори ОСББ",

"Я, "Побєда" і Берлін",

"Потяг у 31 грудня",

"Коли ти вийдеш заміж",

"Злі духи",

"Парочка слідчих",

"Велика прогулянка",

"Песики",

"Лікарка за покликанням",

"АТП Перевізники,

"Каховський об'єкт",

"Прикордонники",

"Вітя" та інші.

Український кінематограф сьогодні чітко прямує до кращої версії себе. Попри обмежене фінансування й усі ті труднощі, які нині доводиться переживати українським кінематографістам, у світ виходить дедалі більше якісних, цікавих, гостросюжетних фільмів і серіалів. Вони збирають великі касові збори, привертають увагу глядачів та міжнародної аудиторії, виходять на міжнародні стримінгові платформи й приносять Україні Оскар та інші престижні кінонагороди. І це лише початок шляху – українське кіно має велике майбутнє.