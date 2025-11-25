Про це повідомляє пресслужба фільму, пише 24 Канал. За перші дні прокату стрічка вже стала однією з найулюбленіших серед тих, що вийшли в цьому році.

"Ти – космос" – один з найпопулярніших фільмів 2025

Режисер Павло Остріков 7 років знімав свій дебютний повнометражний фільм "Ти – космос". Ще до прем'єри стрічка здобула 13 міжнародних нагород, зокрема головні нагороди Future Gate та ОМКФ, а 20 листопада вийшла в прокат в українських кінотеатрах.

Головну роль у фільмі зіграв Володимир Кравчук, який вже полюбився глядачам у фільмі "Батьківські збори", що вийшов на екрани теж нещодавно. Володимир постає у ролі космічного далекобійника Андрія, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Одного разу Земля несподівано вибухає й знищує все навколо. Тоді Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті.

Несподівано на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри небезпеку Андрій вирушає їй на зустріч. Їхня історія доводить, що Павло Остріков недаремно стільки часу працював над цим фільмом.

Глядачі, які вже встигли побачити стрічку, в захваті не лише від якості, а й від української музики, якою можна насолодитися протягом усього фільму.

