Йдеться про фільм "Пропала грамота", знятий за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя. Режисер Борис Івченко створив стрічку, яку тепер обожнює відомий український актор Олексій Гнатковський, про що він розповів у розмові з журналістами 24 Каналу. Актор підкреслив, що це його улюблений фільм, який треба дивитися як дорослим, так і дітям.

Про що фільм "Пропала грамота"?

Стрічка вийшла на екрани в 1972 році й стала прикладом того, як в одному фільмі можна поєднати народний гумор, міфологію та історію. Повномасштабна війна неабияк підштовхнула українців повертатися до українського контенту, своєї історії та культури.

Олексій Гнатковський наголошує, що фільм "Пропала грамота" мають подивитися всі. У ньому дух козацтва показаний живим, веселим, тим, що проходить крізь покоління.

Головну роль у стрічці зіграв Іван Миколайчук. Своєю харизмою він зробив козака Василя не просто персонажем, а символом народної сили та невмирущої свободи. Та й увесь акторський склад Івченко підібрав так, щоб створити героїв з яскравими характерами, наповнених гумором, дотепністю, фольклорним колоритом.

Не можна оминати увагою казкову музику Володимира Губи та бездоганну операторську роботу Вадима Іллєнка. Вони створили виразні кадри, які стали впізнаваними не лише в Україні, а й у всьому світі.

"Пропала грамота" – це кінематографічний символ української ідентичності, який важливо популяризувати та показувати новим поколінням. Це один з тих фільмів, які є прикладом якісного українського продукту. Важливо те, що фільм є у вільному доступі на ютубі.

"Пропала грамота": дивіться фільм онлайн

