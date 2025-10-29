Имеет связи с Россией и спонсирует терроризм: Минкульт поддерживает санкции против "Маши и Медведя"

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины поддерживает санкции против российского мультфильма "Маша и Медведь".

Об этом сообщил Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал.

На днях политик отправил обращение в МКСК с просьбой проверить происхождение мультсериала и рассмотреть необходимость наложить на него санкции. Теперь он получил ответ от министерства.

Спасибо коллегам из МКСК за анализ ситуации и позицию. В ответе на мое обращение отмечают, что на этот мультик целесообразно наложить санкции. Ранее Нацполиция также подтвердила связь "Маши и Медведя" с РФ. Здесь нет никакого варианта, кроме наложения санкций. Один только вопрос: кто же их инициирует?!,

– написал Ярослав Юрчишин.

Он добавил, что мультисериал "Маша и Медведь" принадлежит российской студии "Анимаккорд".

"Анимаккорд" имеет украиноязычную версию "Маши и Медведя", которую смотрят украинские дети, а деньги за просмотр идут в Россию. То есть, спонсируют терроризм через налоги,

– отметил Юрчишин.

Добавим, что еще в 2018 году западные СМИ писали о вреде "Маши и Медведя". Издание The Sunday Times опубликовало материал, где говорилось о кремлевской пропаганде в мультисериале. Исследователи увидели сходство в поведении Владимира Путина и Маши, а вот медведь, по их мнению, символизирует Россию.

Почему украинским детям вредно смотреть "Машу и Медведь"?