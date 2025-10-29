Имеет связи с Россией и спонсирует терроризм: Минкульт поддерживает санкции против "Маши и Медведя"
- Министерство культуры Украины поддерживает санкции против российского мультфильма "Маша и Медведь", принадлежащего студии "Анимаккорд" из-за связей с Россией и финансирования терроризма через налоги.
- Исследователи и эксперты считают, что мультфильм содержит элементы кремлевской пропаганды и милитаризации, что может вредить украинским детям.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины поддерживает санкции против российского мультфильма "Маша и Медведь".
Об этом сообщил Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал.
На днях политик отправил обращение в МКСК с просьбой проверить происхождение мультсериала и рассмотреть необходимость наложить на него санкции. Теперь он получил ответ от министерства.
Спасибо коллегам из МКСК за анализ ситуации и позицию. В ответе на мое обращение отмечают, что на этот мультик целесообразно наложить санкции. Ранее Нацполиция также подтвердила связь "Маши и Медведя" с РФ. Здесь нет никакого варианта, кроме наложения санкций. Один только вопрос: кто же их инициирует?!,
– написал Ярослав Юрчишин.
Он добавил, что мультисериал "Маша и Медведь" принадлежит российской студии "Анимаккорд".
"Анимаккорд" имеет украиноязычную версию "Маши и Медведя", которую смотрят украинские дети, а деньги за просмотр идут в Россию. То есть, спонсируют терроризм через налоги,
– отметил Юрчишин.
Добавим, что еще в 2018 году западные СМИ писали о вреде "Маши и Медведя". Издание The Sunday Times опубликовало материал, где говорилось о кремлевской пропаганде в мультисериале. Исследователи увидели сходство в поведении Владимира Путина и Маши, а вот медведь, по их мнению, символизирует Россию.
Почему украинским детям вредно смотреть "Машу и Медведь"?
- Руководитель Центра достоинства ребенка при Украинском Католическом университете Кристина Шабат ранее объясняла, что Маша в мультисериале не уважает чужую частную собственность, часто даже разрушая ее. Девочка не реагирует на слово "Стоп" и "Нет", обычно не идет на диалог и по большей части остается безнаказанной.
- "Мультфильмы – это огромное поле работы, куда заходит РФ, чтобы влезть в мозги нашим детям. Родители часто не обращают внимания, что включают малышам в ютубе. Должны вычистить это поле от российского контента и стимулировать создание своего продукта. Потому что, как видим, роспропаганда заходит абсолютно везде, где может это сделать", – писал Ярослав Юрчишин.
- Также Маша в мультисериале иногда появляется в офицерской фуражке времен СССР, или в шлеме танкиста, а милитаризация с раннего возраста – это довольно распространенная практика для России. Кроме того, в одной из серий есть самовар или можно услышать игру на балалайке, которые являются частью русской культуры.