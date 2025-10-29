Має зв'язки з Росією та спонсорує тероризм: Мінкульт підтримує санкції проти "Маші і Ведмедя"

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтримує санкції проти російського мультфільму "Маша і Ведмідь".

Про це повідомив Народний депутат України Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал.

Днями політик відправив звернення до МКСК із проханням перевірити походження мультсеріалу та розглянути необхідність накласти на нього санкції. Тепер він отримав відповідь від міністерства.

Дякую колегам з МКСК за аналіз ситуації та позицію. У відповіді на моє звернення зазначають, що на цей мультик доцільно накласти санкції. Раніше Нацполіція також підтвердила зв'язок "Маші й Ведмедя" з РФ. Тут немає жодного варіанту, окрім накладання санкцій. Одне лише питання: хто ж їх ініціює?!,

– написав Ярослав Юрчишин.

Він додав, що мультисеріал "Маша і Ведмідь" належить російській студії "Анімаккорд".

"Анімаккорд" має українськомовну версію "Маші і Ведмедя", яку дивляться українські діти, а гроші за перегляд ідуть до Росії. Тобто, спонсорують тероризм через податки,

– наголосив Юрчишин.

Додамо, що ще у 2018 році західні ЗМІ писали про шкоду "Маші і Ведмедя". Видання The Sunday Times опублікувало матеріал, де йшлося про кремлівську пропаганду в мультисеріалі. Дослідники побачили схожість у поведінці Володимира Путіна та Маші, а от ведмідь, на їхню думку, символізує Росію.

Чому українським дітям шкідливо дивитися "Машу і Ведмідь"?