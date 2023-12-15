Мировые актеры, поддерживающие Украину во время войны

Война в Украине продолжается, однако, к сожалению, о ней не говорят так громко, как это было в начале. Теперь для мира украинская реальность – это "sensitive content".

И все же остались мировые звезды, которые до сих пор помнят об Украине и поддерживают ее. Узнайте, кто в списке знаменитых актеров Голливуда, которые, не уставая, помогают нашей стране сопротивляться российской агрессии.

Советуем Посмотреть на одном дыхании: 3 культовых фильма, в которых фигурирует рулетка

Мировые актеры, до сих пор не забывшие об Украине

Гью Джекман

Ранее на своей странице в инстаграме австралийский актер Гью Джекман опубликовал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, где лидер призывает мир поддерживать Украину.

Кроме того, Джекман пообщался с 7-летним беженцем из Одессы, и продолжает поддерживать людей, вынужденных покинуть свои дома в Украине. Актер рассказывает о преступлениях России, призывая не забывать о войне.

Мила Кунис с мужем

С самого начала войны актерские супруги активно призывают международное общество реагировать на преступления России и организуют сбор средств для Вооруженных Сил Украины. Мила и ее муж Эштон Кутчер успешно собрали более 20 миллионов долларов для оказания помощи беженцам. И сегодня они продолжают активно помогать Украине.

Владимир Зеленский пообщался со звездными супругами: смотрите видео

Кэтрин Винник

Актриса является послом платформы UNITED24 и помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. Актриса отмечает направление "Восстановление Украины" и продолжает прилагать усилия, направленные на то, чтобы помочь украинцам вернуться домой.

Она пообщалась с украинцами, которые рассказали актрисе о первых днях полномасштабного вторжения, процессе эвакуации, возвращении домой после деокупации и успехах восстановления их домов.

Софи Тернер

Британская актриса Софи Тернер в своем инстаграме опубликовала ссылку, куда ее большая аудитория может направлять пожертвования в поддержку народа Украины. Это свидетельствует о ее намерении удержать внимание широкого круга подписчиков на том, что война в Украине продолжается.

Шон Пенн

Актер и режиссер Шон Пенн неоднократно выражал поддержку Украине с момента начала полномасштабного вторжения. Он посетил Северодонецк во время боев за город.

В 2023 году на фестивале кино в Берлине прошла премьера документального фильма "Суперсила" режиссера и актера Шона Пенна. В рамках этого фильма Пенн провел интервью с украинскими военными, политиками, журналистами и дипломатами.

Кроме того, Шон Пенн планирует снять фильм о погибшем украинском герое "Джуса".