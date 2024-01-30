Показали свое настоящее лицо: мировые звезды, поддержавшие путинский режим

Даже несмотря на то, что большое мировое сообщество – обычные люди, политики и звезды – осудили террористическую войну России в Украине, некоторые все же продались Кремлю и публично поддержали геноцид украинцев. Эти знаменитости предали свою честь и принципы за кровавые рубли и ласку Кремля.

Смотрите в материале 24 Канала, кто из мировых звезд поддержал Путина и продолжает это делать даже несмотря на преступления, которые совершает Россия на территории Украины.

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Мировые звезды продавшиеся России

Милош Быкович

Сербский актер театра и кино уже получивший российский паспорт из-за своей безумной приверженности стране-агрессору. Быкович снимался в двух российских сериалах и стал заслуженным артистом России. Однако он является тем актером, который поддерживает эту страну не только на культурном фронте, но и на политическом.

В своих последних интервью Милош даже не пытается скрыть того, что любит Россию больше, чем свою родную страну. Он говорит, что Сербия и есть часть России. Быкович не стесняется откровенно говорить, что разделяет ценности Путина и его режима.

Ирина Шейк

Ирина Шейк родом из России, впрочем, уже много лет не живет там. Она работает за границей моделью и актрисой и строит свою жизнь. В начале полномасштабной войны Ирина отреагировала на события в Украине, написав призывающих всех к миру и осуждающих войну.

Впрочем, актриса похоже вспомнила о своем происхождении и опубликовала фото с гримом в цветах флага страны-агрессора. Прямо об изменении позиции по войне Шейк ничего не указала, однако выразила свою поддержку России и путинскому режиму другим способом. Это возмутило многих ее поклонников по всему миру в то время как русские подписчики написали ей слова благодарности.

Стивен Сигал

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал известен своей близостью с президентом-диктатором Путиным. В 2016 году он принял русское гражданство. Исходя из семьи еврейских иммигрантов, он утверждает, что является "россиянином на миллион процентов" и "русофилом".

Сигал регулярно появляется в Москве, а в 2022 году сообщил, что посетил оккупированный Донбасс. Актер не избегает публичных появлений с пропагандистами диктатором и его окружением, всегда подчеркивая свою связь с культурой государства-террориста.

Оливер Стоун

Американский режиссер Оливер Стоун, известный своей пророссийской позицией, сумел высказать обвинения в адрес Украины, утверждая, что Россия начала полномасштабную войну не добровольно. Цинически описывая террористические действия Кремля как "миротворческую миссию", он выражает свою точку зрения.

Стоун реализовал четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным", получивший преимущественно неодобрительные оценки за пределами России. После освобождения Бучи от российских окупантов Стоун призвал общественность не верить в то, что путинские военные могут совершать такие военные преступления.