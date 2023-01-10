Оскароносный режиссер Мишель Хазанавичюс передал почти 5 миллионов гривен Изюму

Французский кинорежиссер и лауреат премии Оскар Мишель Хазанавичюс внес вклад в размере 125 тысяч евро (примерно 4,8 миллиона гривен) в Фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на восстановление Изюмской городской больницы, которую частично уничтожили и разграбили российские военные.

Денежные средства для города Изюм Мишель Хазанавичюс передал благодаря вкладам неравнодушных людей, которые покупали лоты знаменитостей на его благотворительном аукционе. К примеру, Том Хэнкс отдал печатную машинку из своей личной коллекции, Катрин Денев – собственную косметичку, Ален Делон – фотографию из кинофильма "Бассейн", напечатанную на дереве, Натали Портман – несколько редких плакатов со своим автографом. А музыкант Томас Бангальте из группы Daft Punk выставил на аукцион шлем работа по фильму Daft Punk's Electroma.

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В целом во время проведения аукциона удалось собрать 250 тысяч евро. Половину средств Хазанавичюс отдал инициативе Зеленского UNITED24, а другую – его жене Елене Зеленской в благотворительный фонд. Как подчеркнул Мишель Хазанавичюс, Франция и весь мир должны услышать истории об Украине и ее гражданах.

Сопротивление, героизм, человечность, храбрость, солидарность – я считаю, что истории об этом нужно рассказывать людям. Это те ценности, которые позволили вашей стране победить великую и могущественную Россию. Нам нужны эти ценности, мы должны верить, что они все еще существуют, и видеть, что они еще имеют ценность в этом мире,

– рассказал кинорежиссер.

Первая леди Украины уже поблагодарила режиссера за этот вклад: "Вы сделали неоценимый подарок всем, чья жизнь зависит от этой больницы".

Напомним, что Мишель Хазанавичюс впервые красноречиво поддержал Украину в апреле 2022 года, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") своего фильма на Каннском фестивале. Фильм "Z" ("Comme Z") получил название Сut ("Реж"): "Через символический заряд, связанный с буквой Z с начала войны в Украине, и по просьбе украинских кинематографистов я решил изменить название моего фильма. Это название была бы смешной, если бы мы завершили фильм несколько месяцев назад, но она больше не смешна, я не могу ее вынести", – говорил француз.

Что известно о Фонде Елены Зеленской

Гуманитарная инициатива привлекает средства от иностранного бизнеса, международных агентств и фондов ради восстановления человеческого капитала Украины. Главным направлением работы в фонде является сбор средств для Изюмской городской больницы, которая служила опорным медицинским учреждением почти 150 тысяч человек. Сейчас корпуса больницы частично уничтожены, а уцелевшее медицинское оборудование разворовали российские оккупанты. По мнению первой леди Украины, больницу нужно отстраивать прямо сейчас, ведь жители Харьковской области ежедневно взрываются на минах и им нужна необходимая помощь.