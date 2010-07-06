Безумно динамичный экшн-фильм: все, что нужно знать о "Миссии невыполнимой: Последняя расплата"

Фильм "Миссия невыполнима: Последняя расплата", который может быть завершающим во франшизе с Томом Крузом, выходит на большие экраны. Сегодня, 22 мая, лента появилась в украинском прокате.

Франшиза "Миссия невыполнима" существует уже 29 лет. Ее создали на основе шпионского телесериала о приключениях тайных агентов, фанатом которого был Том Круз. Первый фильм вышел 1996 году (интересно, что его события, в частности, происходили в Киеве). "Миссия невыполнима: Последняя расплата" может стать последней картиной во франшизе, пишет Кино 24.

Смотрите также Захватывающие блокбастеры и супергеройские приключения: 7 самых ожидаемых фильмов этого лета

"Миссия невыполнима" – одна из самых дорогих франшиз в мировом кино. В каждом фильме Том Круз самостоятельно выполняет все трюки, даже самые опасные. Он участвовал и в других деталях создания лент. Особая деталь лент в том, что главный герой Итан Хант посещает каждый раз новые локации, поэтому зритель словно путешествует вместе с персонажами.

О чем сюжет "Миссия невыполнима: Последняя расплата"

События восьмой части происходят через некоторое время после последнего фильма. Итан Гант уже готовится к новому заданию. Влиятельный человек стремится завладеть доступом к искусственному интеллекту под названием "Сущность", который может изменить весь порядок в мире и истребить людей на планете.

Итан Хант и его команда стремится уничтожить этот интеллект. На то, чтобы спасти человечество, у него есть всего несколько дней. На помощь главному герою приходят как старые партнеры, так и неожиданные союзники.

"Миссия невыполнима: Последняя расплата": смотрите трейлер онлайн

Ленту снимали вблизи Лондона, а также на Мальте, в Южной Африке и Норвегии.

Что говорят критики

IMDb – 7,6/10

Rotten Tomatoes – 79%

Metacritic – 69/100

Фильм презентовали в Каннах – там его встретили пятиминутными овациями. Критики в основном положительно оценивают ленту.

Например, на Variety подчеркнули, что фильм покоряет не спецэффектами или технологиями, а энергией главного героя и его блестящими решениями. The Guardian оценили в 5 звезд из 5 и назвали его безумно интересной приключенческой историей с флешбеками к другим лентам, но и с новыми и свежими сценами.

"Колоссальная по экшену, продолжительности и масштабу, "Последняя расплата" – это сентиментальное прощание с Итаном Гантом, выполняющим свою миссию с характерной способностью к невозможному", – звучит вывод критиков на Rotten Tomatoes.